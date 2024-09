Soccer Mommy comparte canción y anuncia fechas en Madrid y Barcelona

Soccer Mommy regresa dos años después del interesante Sometimes, Forever y lo hace con el que será su próximo álbum, Evergreen, que saldrá a la venta el próximo 25 de octubre.

El proyecto de Sophie Allison no deja de crecer. Clean (Fat Possum, 2018) y Color Theory (Loma Vista, 2020) se revelaron como dos álbumes más que notables, sin apenas fisuras, pero Sometimes, Forever que contó con la participación de Daniel Lopatin, el hombre tras Oneohtrix Point Ever, dio el espaldarazo definitivo.

Tras los temas acústicos “Lost” y “M”, llega una nueva faceta del disco con “Driver”. Un clásico rockero pegadizo y testimonio de la indecisión y la espacialidad de Allison; es una canción atrevida sobre alguien que está dispuesto a lidiar con esos defectos, a amarte a pesar de ellos.

Evergreen fue creado por Allison en Maze Studios de Atlanta con el productor Ben H. Allen III (Deerhunter, Animal Collective, Youth Lagoon, Belle and Sebastian), y se lanzará a través de Loma Vista Recordings. La próxima primavera lo traerá por primera vez a las salas de nuestro país en dos conciertos en Madrid y Barcelona previstos para abril.

Toma nota de las fechas para disfrutar de Soccer Mommy:

DOMINGO 27 DE ABRIL – COPÉRNICO (MADRID)

LUNES 28 DE ABRIL – LA (2) DE APOLO (BARCELONA)

Las entradas estarán a la venta en Fever a partir del 13 de septiembre a las 10:00 a un precio de 25 € más gastos de distribución.

Preventa a partir del 12 de septiembre a las 10:00 para usuarios registrados aquí.