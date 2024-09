Refused anuncian su separación y una gira para despedirse

Refused ha confirmado su separación y ha anunciado la edición del 25 aniversario de su tercer álbum The Shape Of Punk To Come. Ha sido a través de un largo comunicado publicado a través de sus redes sociales y firmado por su batería David Sandström:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de REFUSED (@refused)

«Se suponía que haríamos esto en junio. Lanzar nuestra modesta gira de despedida, comenzando con la Rosendal Garden Party en Estocolmo y luego haciendo algunos shows aquí y allá antes de dejarlo a finales de año. Los ensayos habían sido magníficos, el ambiente era genial y dos días antes del show tocamos un show secreto en Kulturhuset Femman en Uppsala. No se tomaron fotos ni se filmó, pero fue un gran espectáculo frente a tal vez 60 personas de la escena local. Pasamos el rato después, tomé algunas cervezas y Dennis [Lyxzén, voz] y yo, todavía veganos y básicamente sanos, intercambiamos historias estúpidas sobre las bandas que amamos. Fue una noche agradable. A la mañana siguiente recibo una llamada de la esposa de Dennis y un par de horas después se confirma que había tenido un ataque cardíaco en el hotel.

Dimos nuestro primer concierto en febrero de 1992. Esa misma semana, George H.W. Bush y Boris Yeltsin dieron una conferencia de prensa en Camp David para declarar que la guerra fría había terminado. Hace mucho tiempo. Hace tanto tiempo que no recuerdo bien quiénes éramos ese sábado invernal en el que nos amontonamos en un coche y fuimos a Luleå para tocar cuatro canciones de Gorilla Biscuits, una canción de Shelter, una canción de AC/DC y creo que tres composiciones originales ante una multitud de 50 o 60 norteños ciegos y borrachos. Yo acababa de cumplir 17 años, nunca había viajado fuera de Suecia y cuando la banda se separó en 1998 habíamos tocado más de 500 conciertos por toda Europa y Estados Unidos. Decir que la banda cambió nuestras vidas sería quedarse corto, y decir que nos conocimos en esos siete años también lo es. Una banda que sale de gira se convierte en una familia, especialmente cuando lo haces en una furgoneta, con mapas, buscando a toda prisa un local en Halberstadt donde se suponía que habías empezado a tocar hace una hora. Y las relaciones familiares pueden ser difíciles. Así fue con nosotros.

En parte, por eso queríamos darle otra oportunidad en 2012. Habíamos causado un gran revuelo en los 90 y la ruptura había sido muy repentina y caótica, había sentimientos que no se ventilaron y todo había sido un desastre, era casi inevitable que volviéramos a la carga en algún momento. Queríamos volver a empezar, ver qué quedaba allí, si es que quedaba algo, y qué se podía hacer con ello. Hay una canción de Neil Young llamada Buffalo Springfield Again donde canta: “Me gustaría volver a ver a esos tipos y darle una oportunidad / Tal vez ahora podamos mostrarle al mundo lo que tenemos / Pero me gustaría tocar solo por la diversión que tuvimos”.

Y eso fue básicamente todo. Lo intentamos varias veces entre 2012 y 2024. Todos tenemos opiniones diferentes sobre cómo fue y cuál será el legado de la banda reformada, pero personalmente sentí que no podíamos estar de acuerdo sobre lo que se suponía que debíamos hacer musicalmente, y todavía estábamos luchando con eso cuando llegó la pandemia. Kristofer [Steen, guitarras] sintió que había hecho lo que quería hacer y dejó la banda en agosto de 2020 y, aunque hubo un efecto retardado en el golpe mortal, fue un golpe mortal.

Así que a principios de este año comenzamos a hacer planes para tener un último gran hurra, para hacer que el final de la banda fuera un evento divertido, generoso e indulgente. Y así es como nos sentimos después del primer espectáculo, es lo mejor que hemos sonado y realmente lo estábamos disfrutando, lanzando viejas canciones que no habíamos tocado desde los años 90 e incluso una versión de Misfits. Y luego ocurrió el desastre. Visité a Dennis en el hospital el día después de que lo ingresaran y, como era de esperar, no estaba contento con la bata de hospital que le obligaron a llevar. Conectado a todas esas máquinas, sin afeitar y con el pelo alborotado, juro que lo primero que dijo fue: (señalando la bata) «Quiero decir, esto no es genial». Supongo que no te dejan llevar trajes ni camisetas de Negative Approach en el hospital.

Así que vamos con las buenas noticias: Dennis está muy bien. Es uno de los tipos más sanos que conozco, no puede quedarse quieto, hace mucho ejercicio y se deduce que su recuperación será rápida. Ha recibido una atención excelente y su médico le ha realizado todas las pruebas físicas y todas indican que se está recuperando por completo. No hace falta decir que está deseando volver a salir de gira para dar conciertos e incluso sugirió que deberíamos mantener las fechas preliminares fijadas para finales de otoño e invierno, pero decidimos posponer esos conciertos y, en su lugar, empezar en primavera. Así que sí, ahí es donde estamos. Llegaremos a Estados Unidos en marzo o abril de 2025 y estamos viendo qué más podemos hacer con el resto del año. Lo único que sabemos es que queremos terminar en casa, en Suecia, a finales de año. Avísanos si hay canciones que quieres que toquemos y las intentaremos. Esperamos verte por ahí”.

No es la primera vez que la banda sueca se separa. En 1998, en medio de su gira norteamericana presentando ese The Shape Of Punk To Come dijeron adiós, pero Refused se reunió en 2012 y lanzó dos álbumes nuevos en esta segunda etapa, Freedom en 2015 y War Music en 2019.

La nueva edición de The Shape Of Punk To Come incluye el álbum versionado por artistas como IDLES, Fucked Up, Cold Cave o Cult Of Luna. Estas serán sus canciones:

Gel «Worms Of The Senses / Faculties Of The Skull»

Quicksand «The Liberation Frequency»

Brutus «The Deadly Rhythm»

Snapcase «Summer Holidays Vs. Punkroutine»

IDLES «New Noise (remix)»

Ho99o9 «New Noise»

Fucked Up «Refused Party Program»

Zulu «Protest Song «68»

Cold Cave «Refused Are Fucking Dead»

IGORR «The Shape Of Punk To Come»

Cult Of Luna «Tannhäuser / Derive»

Touché Amoré «The Apollo Programme Was A Hoax»

Las primeras fechas anunciadas para la despedida de Refused son:

03-21 Brooklyn, NY – Brooklyn Paramount

03-23 Toronto, Ontario – History

03-25 Chicago, IL – Salt Shed

03-27 San Francisco, CA – The Warfield

03-28 Los Angeles, CA – Shrine Expo Hall

03-29 Del Mar, CA – The Sound

03-30 Phoenix, AZ – Marquee Theatre

04-01 Denver, CO – Ogden Theatre

04-02 Salt Lake City, UT – Union Event Center

04-04 Boise, ID – Knitting Factory

04-05 Seattle, WA – The Showbox

04-07 Vancouver, British Columbia – Vogue Theatre

04-08 Portland, OR – Revolution Hall

04-10 Sacramento, CA – Ace of Spades