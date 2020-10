Depeche Mode lanzan un lujoso libro creado por Anton Corbjin

Depeche Mode vuelven a la actualidad con un increíble libro de fotografías realizadas por su habitual, Anton Corbijn. Tras su largometraje documental y concert-film aclamado por la crítica, Depeche Mode: SPIRITS in the Forest o la reciente Songs Of Faith And Devotion | The 12? Singles, que se publicará el próximo 30 de octubre, siguen dando alegrías a sus fans.

Desde 1986, la estética atemporal y melancólica del maestro holandés Anton Corbijn ha consolidado la reputación genial y vanguardista de Depeche Mode. Con más de 500 fotografías procedentes de sus archivos personales, muchas de ellas inéditas, así como diseños de escenarios, bocetos, carátulas de discos y observaciones personales del fotógrafo, este volumen amplifica visualmente el impresionante impacto que tuvo el fotógrafo durante cuatro décadas en la banda de culto más importante del mundo.

Así lo ha presentado el propio Corbijn:

El libro, a la venta el próximo mes de noviembre, cuenta con más de 500 fotografías recogidas en 512 páginas en las que se aglutinan más de tres décadas de colaboración conjunta. Depeche Mode by Anton Corbijn tiene un precio de 750 €. Puedes adquirirlo en la web de Taschen.