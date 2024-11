Squid adelantan su tercer disco con ‘Crispy Skin’

Squid, la banda británica de post-punk experimental, lanzó el año pasado su segundo álbum O Monolith y sorprendió hace algunas semanas con un nuevo sencillo llamado “Fugue (Bin Song)”. Hoy nos sorprenden con el anuncio del que será su tercer trabajo, Coward que se publicará el próximo 7 de febrero.

El primer adelanto del disco es “Crispy Skin”, una canción inspirada en la novela distópica Tender Is The Flesh, que explora un mundo donde el canibalismo es la norma social, la canción reflexiona sobre las dificultades de mantener una brújula moral en escenarios de desesperación. Según el vocalista y baterista Ollie Judge, el tema imagina la lucha interna frente a la cobardía y el pragmatismo en tales situaciones extremas.

El sencillo, que combina sintetizadores estridentes, un bajo hipnótico y un piano evocador, culmina en un torbellino sonoro incontrolable. Está acompañado de un inquietante videoclip dirigido por Takashi Ito, basado en su cortometraje experimental de 1995, Zone. En Coward, Squid ha colaborado con diversos artistas, incluidos la compositora Clarissa Connelly, el percusionista Zands Duggan y el cuarteto de cuerdas Ruisi, bajo la producción de Marta Salogni, Grace Banks y Dan Carey. La mezcla estuvo a cargo de John McEntire, mientras que Heba Kadry se encargó de la masterización.

Escucha ‘Crispy Skin’ de Squid

Estas serán las canciones de ‘Coward’ de Squid

01 “Crispy Skin”

02 “Building 650”

03 “Blood On tThe Boulders”

04 “Fieldworks I”

05 “Fieldworks II”

06 “Cro-Magnon Man”

07 “Cowards”

08 “Showtime!”

09 “Well Met (Fingers Through The Fence)”