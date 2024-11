Azkena Rock Festival 25: The Flaming Lips, los Manics, P.i.L, Lucinda Williams, Richard Hawley y más

Azkena Rock Festival 2025, que se celebrará del 19 al 21 de junio en Mendizabala, ha desvelado un avance de cartel con el que vuelve a hacer gala de su apuesta por la diversidad y la calidad musical. Entre los nombres destacados figuran Manic Street Preachers, quienes presentarán en exclusiva su nuevo álbum, Critical Thinking. También estarán The Flaming Lips, con una actuación especial para conmemorar los 20 años de su icónico Yoshimi Battles the Pink Robots, y Lucinda Williams, icono del folk, rock y country. Melissa Etheridge, tras décadas de ausencia en España, completará este impresionante cuarteto de cabezas de cartel.

Esta primera hornada llevará también a Mendizabala a Richard Hawley, Reckless Kelly, P.I.L, Turbonegro, The Hellacopters, Buzzcocks, Diamond Dogs & Chris Spedding, Kaotiko, Quique González, Dead Kennedys, The Chesterfield Kings, Robert Jon & The Wreck, Masters of Reality, La estrella azul, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Psilicon Flesh, Ezezez y Libe, una clara muestra de la pluralidad estilística del festival.

Primer avance de cartel de Azkena Rock Festival

Abonos para Azkena Rock Festival

Las entradas saldrán a la venta el miércoles 20 de noviembre a las 10 am en azkenarockfestival.com a un precio promocional. Los asistentes a ediciones anteriores podrán acceder a una preventa exclusiva desde mañana viernes a precio especial. Además de los bonos para los 3 días de festival, también se podrá adquirir el Bono Gaztea (100€ + gastos) para menores de 23 años, y, como novedad este año, se activa el Bono Cuadrilla, un guiño a esos grupos de amigas y amigos que son tan habituales en ARF y por el que recibirán 6 bonos por la compra de 5. Un año más, la compra a plazos estará disponible tanto en la preventa como en la venta general y como siempre, el acceso será gratuito para los menores de 14 años. El festival contará también, un año más, con viajes organizados en autobús que te llevan hasta la misma puerta del festival desde localidades cercanas como Bilbao, Pamplona, Donostia/San Sebastián, Zarautz, Arrasate y Alsasua.