Hoy estrenamos Rara Avis, una sección quincenal en la que nos adentraremos en algunos lanzamientos que, quizá, hayan surgido en los márgenes de lo habitual. No, no vamos a sentar cátedra con ese “disco que no conoces”, porque el objetivo no es caer en lo fácil y arriesgado menospreciando la cultura musical de cada uno dando por hecho que no conoces lo que vas a leer. En estas líneas que publicaremos, queremos ampliar estilos, conocimientos y, por qué no, ablandar el oído para sonidos algo subterráneos, investigar las posibilidades sonoras a través de discos o tocar lo que ahora llaman “distintas geografías”. Esperamos que esta sección te descubra algo nuevo, o desempolve ese sonido que disfrutaste, o, simplemente, alerte tu curiosidad ante los preciados desvaríos y preciosos experimentos que pululan por ahí. Porque, en el fondo, todos somos esa rara avis.

Steve Beresford & Anne Marie Beretta – Dancing In The Line (Reedición de Wewantsounds, 2024; original editado en Nato, 1985)

La figura del multiinstrumentista Steve Beresford es conocida por todos los amantes de la escena de improvisadores en donde ha colaborado con gente tan dispar como Derek Bailey, John Zorn, o Evan Parker entre muchos otros.

Beresford (Wellington, Shropshire, Gran Bretaña, 1950) lleva más de cincuenta años experimentando con diferentes lenguajes musicales, siempre manteniendo una actividad al margen de los circuitos convencionales. Entre los proyectos en los que ha estado involucrado cabe reseñar la London Improvisers Ochestra fundada en 1998 junto a Evan Parker. Una de las máximas de esta asociación de músicos era dar cabida al mayor número de artistas con la intención de crear dinámicas no jerarquizadas en donde experimentar con las tonalidades, texturas y timbres de los instrumentos en su libre ejecución.

Pero seguir el rastro de este artista es complicado ya que en su basta discografía encontramos grabaciones en el sello Incus de Bailey, tocando el bajo en el grupo de soul Expensive, hasta ser uno los precursores de la llamada segunda ola de libres improvisadores londinenses junto a nombres como David Toop, Paul Burwell, o John Rusell por citar sólo algunos. Llegaría posteriormente el genial grupo Alterations formando junto Peter Cusack y Toop dejando excelentes discos como Alterations (1978) o Up Your Sleeve (1980) en el gran sello Quartz Publications.

Tampoco fue ajeno a la efervescente escena punk que llenaría las calles londinenses de furia guitarrera y filosofía de trinchera. Su amistad con David Cunningham hizo que se involucrara en el grupo de este llamado The Flying Lizards, llegando a tener un hit en las listas inglesas con la versión de “Money” de Barrett Strong hibridando punk y efluvios nuevaoleros a través de una instrumentación dislocada. Otras conexiones con el punk llegaron tras conocer a Viv Albertine y ser músico de las Slits en un par de giras norteamericanas.

En el disco que nos ocupa, este excelente Dancing In The Line, Beresford de nuevo colabora con el productor Jean Rochard y con la diseñadora de moda Anne Marie Beretta para interpretar letras del poeta Andrew Brenner. La idea inicial de este disco era entablar un diálogo entre música y moda, y de ahí dejar constancia en un disco repleto de soluciones musicales imprevistas.

Para la ocasión la banda estuvo formada por el propio Steve Beresford (piano, sintetizadores y cajas de ritmos), Kazuo Hohki (voz), Alan Hacker (instrumentos de viento), y David Toop (viento y guitarras). Explica Jean Rochard en el encarte interior de este trabajo, que la colaboración entre la modista y nuestro hombre fue de apoyo mutuo en el cual cada uno se involucró en sacar adelante este proyecto en donde los diseños de moda “arquitectónicos” de Beretta eran el leitmotiv de este nuevo experimento sonoro.

Los colores y las geometrías de los diseños de la francesa inspiraron la música de un disco fascinante: de los sonidos pop con reminiscencias a la escudería Les Disques Du Crépuscule (“Tendance”), experimentos sintéticos y volumétricos no muy apartados del free jazz (“Sand From A Desert”), spoken word con sonoridades nocturnas (“Hiver 83/84”), aires jazzísticos (“Un Amant Vivant”), improvisaciones sobre una colcha de notas funk repetitivas (“Altitude), hasta acabar con “Cicada” con una bella tonada de clarinete en una suerte de vals asimétrico que a bien seguro abrazaría con gusto Dagmar Krause.

