Talk To Him: Candlebox, la banda más infravalorada del mundo

Candlebox crecieron a la sombra de los grandes nombres de la escena musical de Seatlle. La popularidad y el prestigio de bandas como Soundgarden, Alice In Chains o Pearl Jam impidieron que su propuesta musical fuera tratada con toda el merecimiento que atesoran sus extraordinarias composiciones.

La azotea sonora de Talk to Him rinde este mes homenaje a su legado para tratar de demostrar su innegable talento y aportación a lo que universalmente conocimos como grunge. Him nos hablará de sus orígenes, sus pocos y merecidos éxitos, su larga y meritoria discografía, su separación al comienzo de siglo y su fulgurante regreso posterior…todo ello hasta llegar a la que está siendo su emocionante gira despedida, The Long Goodbye, que les llevará a desaparecer, pero quedando para siempre en el corazón de todos aquellos que tenemos sus canciones teñidas de recuerdos, emociones y personas. Un viaje apasionante que es pura justicia poética outsider.