Especial: 85 años de Batman en 15 canciones

Batman cumple 85 años y este año habrá un buen número de celebraciones por el Batman Day que se celebra mañana 21 de septiembre, día las tiendas de cómics y las editoriales que distribuyen el material de DC Comics, que convocan a los fans a diferentes eventos invitándoles a comprar ediciones especiales que hay preparadas. El superhéroe de DC fue creado por el dibujante Bob Kane y el guionista Bill Finger e hizo su primera aparición en Detective Comics #27 (mayo de 1939).

El icónico héroe es el alter ego de Bruce Wayne, millonario de la ciudad de Gotham que tras perder a sus padres en un atraco cuando era un niño, decide tomarse la justicia por su mano y combatir el mal creando un aterrador ser que habita en la noche. En estas ocho décadas Batman ha tenido un buen número de encarnaciones y no solo dentro del mundo del cómic, su medio natural, sino en novelas, videojuegos, series de televisión y diferentes películas animadas o de acción real. Icono pop, es mucho más que personaje de cómic y trasciende a multitud de ámbitos culturales.

Los amantes del noveno arte han podido disfrutar del hombre murciélago en numerosas manos, de los míticos Neal Adams y Frank Miller a reputados autores como Jim Lee, David Mazzucchelli, Alan Moore o el reciente Greg Capullo. Si queremos ponerle cara, podemos retrotraernos a épocas de Lewis G Wilson, quien protagonizó un film en 1943 o Adam West, quien aparecía en la recordada serie de los años 60. Después de ellos vinieron unos cuantos, del Michael Keaton de las películas de Tim Burton a los Val Kilmer y George Clooney de las de Joel Schumacher. Del Christian Bale de los Caballeros Oscuros con los que Nolan nos trajo la versión más seria del personaje, a Ben Affleck del universo creado por Zack Snyder, que vimos en Batman Vs Superman, La Liga de La Justicia y en un pequeño cameo de Escuadrón Suicida. El último de ellos es Robert Pattison, quien pronto preparará la sucesora de The Batman.

Batman hay uno, pero villanos contra los que se ha enfrentado hay muchos, empezando por el más reconocible y amado por todos sus fans: El Joker, quien pronto tendrá su segunda película con Joaquin Phoenix interpretándole. Otros enemigos populares son Enigma, El Pingüimo, Hiedra Venenosa, Bane, Dos Caras, Ra’s Al Ghul, El Espantapájaros, Silencio, Harley Quinn, Catwoman o Mr Freeze, entre muchos otros.

Todo un mundo propio que también ha tenido una importante huella en el mundo de la música y que nos ha dejado algunas canciones que queremos recordar para sumarnos a la celebración de estos 85 años. De temas inspirados por Batman, a canciones de sus bandas sonoras:

Neal Hefti – Batman Theme

Artistas ponen música a sus películas

Prince – Batdance

Siouxsie & The Banshees – Face To Face

U2 – Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me

Massive Attack – The hunter gets captured by the game

The Smashing Pumpkins – The End is the Beginning is the End

Sus bandas sonoras originales

Batman Theme – Danny Elfman

Hans Zimmer – The Dark Knight Theme

Michael Giacchino – The Batman

Otras composiciones inspiradas en él

Link Wray – Batman Theme

The Who – Batman

The Jam – Batman Theme

Snoop Dogg – Batman And Robin

Panic! At The Disco – Mercenary

Mogwai – I Am Not Batman

Bonus tracks