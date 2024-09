Te presentamos a los sevillanos All on May

Esta joven banda sevillana, All on May, brinda tributo con su nombre al mes mariano, tan arraigado en el sur, y no por una cuestión estrictamente de fe, sino porque sus tres primeros componentes vinieron al mundo en tan florido mes del año 1999. Generación Z, postreros hijos del siglo XX. No es normal encontrarse con jóvenes de 25 años haciendo música con reminiscencias folkies y de rock americano de los 70, pero aquí está esta banda, sureña y soñadora, que ha sabido plasmar con composiciones y arreglos propios una música que, por edad, tal vez no les correspondía escuchar, pero que les fue inoculada por sus padres cincuentones.

Manuel Torres (voz y guitarra acústica) es quien se encarga de componer. “Manu” inició estudios de guitarra clásica en el conservatorio de música de Sevilla, pero donde de verdad se soltó tocando y componiendo fue en California, donde vivió su etapa teenager. Las influencias musicales de Manuel van de Muse a U2, de R.E.M. a The Beatles, o de la Creedence a Ryan Adams, aunque de repente te lo puedes encontrar también escuchando música electrónica o a Silvio Rodríguez. Amplitud y diversidad. Una de las primeras fotos que Manu tiene es junto al batería del grupo, Bruno Moreno, que nació cuatro días después que él, en la macarena calle Feria de Sevilla. Bruno es percusionista profesional, con estudios superiores también en el conservatorio de Sevilla, y representa de manera fetén la versión rockero-mariana a la que el gran Silvio dio categoría de estilo personal y de nuevo cuño. Bruno, de padre macareno y madre colombiana, tiene el corazón dividido entre el rock&roll, la semana santa (toca en la banda de la Cruz Roja y le tiene compuesta una marcha procesional a la virgen de su hermandad de Montesión), la cumbia y el Jazz. Fernando Mateos, el más joven, con la friolera de dos semanas menos que el mayor, sorprendía a todo el mundo en su pueblo de la vega sevillana, Villaverde del Río, interpretando de manera virtuosa blues de los 50’s con apenas 12 años. Su sensibilidad y conocimiento a la hora de hacer “dibujos” con la guitarra siempre fue impropia de su edad, si bien es el eterno insatisfecho con lo que hace, “pues siempre se puede hacer mejor”, sostiene. La última incorporación ha sido Jairo, joven (aún más que los anteriores) bajista también con estudios de música.

En su primer disco, Alive (enero 2023), la banda ha seleccionado ocho temas entre los que hay algún rock clásico y temas con tintes folkies y soul, con letras -todas en inglés- en las que dan rienda suelta a temáticas naturalistas, y retratos de outsiders e incomprendidos.

Hasta ahora han tocado en directo en salas como Fun Club o la Sala X. La Diputación provincial de Sevilla los ha contratado para 5 conciertos en su programación cultural 2024-2025, y girarán por Osuna, Montellano, Gelves, Villaverde del Río a Isla Mayor.

Escucha a All on May en Youtube y en Spotify.