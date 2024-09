U2 – ZOO TV Live In Dublin 1993 EP (Island Records)

Si hace un par de décadas U2 hubieran compartido cualquier material relacionado con el totémico Achtung Baby (1991) o con su ambiciosa y rompedora gira que prolongaron durante los dos años siguientes, que incluyó la publicación de una continuación tan interesante como Zooropa (1993), habría sido todo un acontecimiento. Estos días que están revisitando su pasado con la recuperación de buen número de material inédito a través de la iniciativa U2 to love and only love – Deep Dives & B-sides, llega ZOO TV – Live In Dublin 1993, un EP que incluye cinco canciones grabadas durante su paso por el RDS Arena, Dublín, en agosto de 1993. Un concierto que ha circulado desde años en versiones piratas y que ahora ve la luz en parte de manera oficial.

Tenemos un nuevo testimonio que sumar a todo lo ya editado de la época (discos, maxis, DVDs/Blurays) en el que asoma una «Zoo Station» tan industrial y poderosa como siempre, una enérgica interpretación de ese brillante single «Mysterious Ways» o la creciente versión en vivo de la sedosa «Tryin’ To Throw Your Arms Around The World». Junto a ellas, el baladón de Zooropa «Stay (Faraway, So Close!)», con guiño incluido al inicio de su «Helter Skelter» de Rattle & Hum (1988) aquí cambiado por: «This a song Wim Wenders stole from the Beatles. We’re stealing it back» y la nocturna «Love Is Blindness» como el tema que servía de primer cierre de altura a sus shows de la época.

Un buen complemento a aquellos discos que sirve para calibrar el poderío en directo de los irlandeses en la etapa más interesante de su carrera.

