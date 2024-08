Teenage Fanclub visitan KEXP con su nuevo disco

Teenage Fanclub volvían en otoño del pasado año con Nothing Lasts Forever un trabajo grabado durante un intenso período de diez días en el bucólico campo galés en los estudios Rockfield, cerca de Monmouth a fines del verano anterior. Puedes escuchar el efecto de ese entorno en el disco: está lleno de suaves brisas, amplios cielos, belleza y espacio.

Los escoceses pasaron hace unos meses por la radio de Seattle KEXP que ahora comparte su sesión y una pequeña entrevista. La banda de Norman Blake, Raymond McGinley, Stephen Black, Francis Macdonald y Euros Childs interpretó estas cuatro canciones:

Foreign Land

Falling Into The Sun

Back To The Light

Tired Of Being Alone

Disfruta del concierto de Teenage Fanclub en KEXP