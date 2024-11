The Covids recorren el país en una larga gira

The Covids regresan a nuestro país durante el mes de noviembre en una gira que les mantendrá por nuestros escenarios la primera quincena de noviembre. La banda de Ámsterdam, nacida durante el confinamiento, ha conquistado los escenarios europeos con un estilo que evoca a clásicos como Buzzcocks, The Damned o The Wipers.

Su primer álbum, Bust to Bits (2022), y su nuevo sencillo, «Banned From The USA», consolidan su propuesta de punk-rock energético y melódico.

Estas son las fechas:

8 noviembre Pamplona Zentral 2

9 noviembre Alicante Sala Stereo

10 noviembre Granada Sala Planta Baja

12 noviembre Madrid Wurlitzer Ballroom

13 noviembre Valladolid Sala Cientocero

14 noviembre Úbeda La Tetería

15 noviembre Córdoba Ambigú Axerquía (entradas a través de Entradium y en puntos físicos como Barbaridad, 4Elements y Discos Vitalogy)

16 noviembre Cox TnT Blues