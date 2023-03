Big Thief estrenan una nueva canción, ‘Vampire Empire’

Big Thief presentó a The Late Show con Stephen Colbert una nueva y aún no lanzada canción titulada «Vampire Empire». Aunque aún no existe la versión de estudio de la canción, se ha convertido en un básico en sus nuevos directos y es una delas favoritas de los fans en su gira actual. Estos días pasaron por el programa The Late Show de Stephen Colbert para hacer una interpretación de la misma.

Big Thief están de gira presentando las canciones de su último trabajo, Dragon New Warm Mountain I Believe In You. Un extenso doble LP que explora los elementos y posibilidades más profundos del grupo. En un intento de volver a la vida después de un largo período de aislamiento relacionado con Covid-19, la banda se reunió para su primera sesión en los bosques del norte del estado de Nueva York. Comenzaron el proceso en Flying Cloud Recordings de Sam Evian, grabando en una máquina de cintas de 8 pistas con Evian en los mandos.

Lo estarán presentando en nuestro país:

26 abril– BARCELONA, Sala Razzmatazz

27 abril – VALENCIA, Sala Moon

28 abril – MADRID, La Riviera

Entradas a la venta

Escucha ‘Vampire Empire’ Big Thief