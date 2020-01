Libro: Mujeres con nombre de canción (Juan Carlos León)

Si nos ponemos a pensar sobre temas recurrentes sobre los que versan muchas de nuestras canciones favoritas, las mujeres son protagonistas de un buen porcentaje de ellas desde que la música es música. Tanto como musas para cantantes, como referencias imprescindibles para autoras y autores, contamos con miles y miles de temas que acompañan a los discos desde que eran de pizarra. No es difícil poder enumerar de una sentada y con facilidad, al menos una docena de ellas sin excesivo esfuerzo.

Queriendo recordar algunas de las más importantes para la historia de la música popular y un año después de ¿Quién cantará en tu entierro? (Jot Down Books, 2018), Juan Carlos León vuelve con un libro que repasa 100 canciones con nombre de mujer. Como bien dice su promo citando a un artista: “Hay una certeza en el mundo del rock: casi todos los nombres de chicas están ya cogidos en alguna canción” palabras del guitarrista de The Knack Berton Averre, a propósito de su exitosa “My Sharona”, una de las muchas muestras de las que disponemos en este catálogo de composiciones que abarca nada menos que siete décadas.

Ordenado de manera alfabética, Mujeres con nombre de canción (Jot Down Books, 2019) es una divertida guía para leer del tirón -a pesar de sus más de 300 páginas- o para consultar a través de su índice. Como aclara su autor en el prólogo, la más atrás en el tiempo que se remonta es a 1946, para recordar a la “Linda” de Ray Noble & His Orchestra, una pieza que trata sobre una pequeña niña de cuatro años que como descubriremos poco después, no es otra que la añorada Linda Louise Eastman, o Linda McCartney, pareja del Beatle y miembro importante, entre otros, de Wings. Una breve historia que sirve como muestra de este compendio de canciones explicadas en el que descubriremos quienes eran y qué secretos escondían “Suzanne”, “Layla”, “Alison”, “Angie”, “Eileen”, “Marlene, “Sara”, “Veronica”, “Peggy Sue” y tantas otras. ¿A que con solo leer sus nombres ha empezado a brotar en vuestras cabezas una melodía?

Engalanado con algunas ilustraciones a cargo de Enrique Crespo, el libro nos trae a mujeres reales e imaginarias, acompañadas de un buen número de anécdotas y leyendas que han ido construyendo la historia del rock. De artistas clásicos, a contemporáneos, todos ellos foraneos, eso sí. No esperen encontrar aquí a “Macarena”, “Noelia”, “Penélope”, “Eloise”, “Carolina”, “Eva María” o “Lady Laura”, quizá León tenga estas y otras historias en la recámara para una continuación.

Compra aquí Mujeres con nombre de canción.