The Decemberists – As It Ever Was, So It Will Be Again (YABB Records)

The Decemberists nos tenían desasistidas desde hace seis temporadas, cuando publicaron I’ll Be Your Girl (Rough Trade/Popstock!, 2018). Desde entonces, su líder Colin Meloy se dedicó a proyectos creativos diversos, incluyendo la escritura de libros infantiles junto a su esposa. Esta pausa permitió a la banda regresar solo cuando tenían material lo suficientemente sólido para justificar su vuelta. El resultado es un disco doble que recoge y perfecciona todos los matices sonoros y temáticos explorados a lo largo de una carrera de más de dos décadas. Un trabajo producido por el propio Meloy con la ayuda de Tucker Martine, que cuenta con la colaboración de invitados como James Mercer de The Shins y Mike Mills de R.E.M.

Desde «Burial Ground» con la participación de Mercer, donde se da la paradoja de combinar un paisaje optimista con letras que evocan la visita a la tumba de un ser querido, asistimos a un contraste recurrente que crece a lo largo de algo más de una hora de duración. As It Ever Was, So It Will Be Again refleja las tribulaciones de observar cómo el mundo se va a la mierda mientras uno trata de aprender a vivir después de la pérdida. «The Black Maria» describe la confusión y la ira inherentes al duelo, mientras que «Born in the Morning» se erige como un símbolo resiliencia ante a la adversidad. También está ahí la crítica al capitalismo de “The Reapers”, la interesante “America Made Me” sobre el el patrioterismo de pacotilla, la apasionada “All I Want Is You” o esa epopeya de rock progresivo de 19 minutos que lo cierra, “Joan In The Garden”. Todo un artefacto al que volver una y otra vez.

Aquí todo es más y mejor y se respira un equilibrio perfecto entre melancolía, esperanza e introspección, acompañado con unos arreglos superlativos, que abrigan a cada una de sus trece canciones. En la novena entrega de The Decemberists no cabe espacio para las sorpresas, viajaremos desde el blues campestre hasta el indie pop y el folk más crudo. Estamos ante una obra integral que, con el tiempo, podría consolidarse -con derecho- como el álbum más sólido de la banda.

Escucha The Decemberists – As It Ever Was, So It Will Be Again