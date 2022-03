The Gulps, nuevo fichaje de Alan McGee, en directo en Madrid y Granada

Alan McGee, fundador del mítico sello Creation Records que descubrió a bandas planetarias como Oasis, The Jesus & Mary Chain, My Bloody Valentine, Primal Scream o The Libertines, entre otras muchas, presentará de la mano de SON Estrella Galicia a su última gran apuesta: The Gulps.



Llegados desde cuatro rincones de Europa y Oriente Medio, The Gulps son un acto de rock and roll con sede en Londres. La formación nació de la mano de mano del riojano Harry All, cantante principal del grupo, y el guitarrista punk vasco Charie Green. Ambos persiguieron sus obsesiones adolescentes con las bandas de rock inglesas hasta mudarse Londres. Allí conocieron al bajista Simon Mouchard de Nantes, Francia, al baterista Raoul Khayat, de Beirut, Líbano, y al guitarrista Francesco Buffone de Calabria, en el sur de Italia.

Fue en 2020 cuando Alan McGee conoció a la banda. El flechazo con su tema ‘Stuck In The City’ fue instantáneo y decidió ficharlos en su nuevo sello It´s Creation Baby.

Estarán en Madrid y Granada, la banda tocando y McGee pinchando. Toma nota:

The Gulps + Alan McGee Dj | Madrid

Cuándo: Jueves 24 de marzo

Dónde: Fun House

Venta de entradas: Wegow

The Gulps + Alan McGee Dj | Granada

Cuándo: Viernes 25 de marzo

Dónde: Lemon Rock. SON Estrella Galicia

Venta de entradas: SON Tickets