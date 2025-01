The Waterboys anuncian disco con colaboraciones de Bruce Springsteen, Steve Earle, Fiona Apple y más

The Waterboys anuncian disco para la próxima primavera. El próximo 4 de abril se lanzará el álbum Life, Death and Dennis Hopper, un trabajo que repasará la vida del popular actor.

La continuación de All Souls Hill (2022) será una obra conceptual que repasará la trayectoria de un artista que se dio a conocer en en 1955 con el papel de Goon en Rebelde sin causa junto a James Dean y que nos dejó títulos como ‘Cool Hand Luke’ (1967), ‘True Grit’ (1969), ‘Apocalypse Now’ (1979) y ‘The Night They Called It A Day’ (2003).

“El arco de su vida fue la historia de nuestros tiempos”, dijo Mike Scott en un comunicado. “Hopper estuvo en el gran estallido de la cultura juvenil en Rebel Without A Cause con James Dean; y en los comienzos del Pop Art con el joven Andy Warhol. Fue parte de la contracultura, los hippies, los derechos civiles y las escenas psicodélicas de los años 60. En los años 70 y 80 se embarcó en una locura de 10 años, casi muere, volvió, se enderezó y se convirtió en un actor de personajes que hacía cinco películas al año sin perder el brillo en sus ojos ni la sensación de peligro o imprevisibilidad que siempre se acumulaba a su alrededor.

Comienza en su infancia, termina la mañana después de su muerte, y puedo decir muchas cosas a lo largo del camino, no solo sobre Dennis, sino sobre toda la extraña aventura de ser un alma humana en el planeta Tierra”.

El disco contará con la participación de Bruce Springsteen, Steve Earle, Fiona Apple y Taylor Goldsmith de Dawes.