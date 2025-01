Todo preparado para la gira de Dark Funeral

Dark Funeral, la emblemática banda sueca de Black Metal está de celebración, treinta años a sus espaldas, cientos de conciertos y siete álbumes de estudio, atestiguan una carrera musical sin ambages dentro del género. Con el guitarrista y fundador Lord Ahriman, inapelable al paso del tiempo, han logrado mantenerse en el candelero del mundo del metal y concretamente del Black, gracias a su puesta en escena, siempre epatante y unas canciones a prueba de bomba.

En esta gira, titulada Let the Devil In, Dark Funeral están demostrando el porqué de su longevidad, con grandes shows y algunas sorpresas por lo que se puede leer en crónicas de diferentes países.

El tour organizado por Get Rock Live tiene tres únicas fechas, que son estas

10 enero – Burgos – Sala Andén 56

11 enero- Madrid – La Sala (Wizink Center)

12 enero – Barcelona – Razzmatazz 2

