Tres ases valencianos de la fotografía y su calendario solidario

La música siempre sirve. Es algo que me repito como un mantra. Es un poco lo mismo que “el pueblo salva al pueblo”, esa frase que todas las valencianas y valencianos, damnificados o no por la DANA, pero todos golpeados por ella, hemos usado como lema y bálsamo mental. Dado que ha quedado más que demostrado que no hay nadie al volante. Que nuestros representantes son casi todos inútiles a la hora de asumir sus responsabilidades. Que esto lo reconstruimos entre todos, no hay otra.

Por eso creo que cada uno, y desde nuestras posibilidades, hemos reflexionado cuál es la mejor forma de colaborar para que toda esa gente que se ha quedado con lo puesto (y dando gracias por seguir vivos) vuelva a percibir una remota sombra de lo que hasta hace unas semanas llamaba su vida. Una vida que les ha sido arrancada de cuajo de la noche a la mañana y que ahora parece un recuerdo borroso, enfangado y lejano. Es muy difícil hacerse cargo de esa situación, imaginar lo que se siente si no te ha pasado a ti, pero es obvio que todos somos conscientes de que algo hay que hacer. Unos transportando, otros sacando escombros, otros curando heridas, otros gestionando ayudas y otros, por qué no, haciendo que la música, una vez más, nos salve.

Porque sí, porque eso es lo que hace la música. Nos salva. Salva corazones, los cura como ninguna otra cosa lo hace. Nos abriga en inviernos oscuros. Y también, por qué no, en un plano más material, sirve para obtener fondos de ayuda. Eso es lo que han pensado muchas personas dedicadas a la música en toda españa (ahí está la iniciativa Som Valencia, de la que ya os hemos hablado) y también lo que han pensado dos fotógrafas y un fotógrafo valencianos, que a través de su arte, que es una más que buena muestra de la vida cultural de la ciudad del Turia en cuanto a espectáculos musicales se refiere, han decidido poner su grano de arena para reponernos de este desastre.

Susana Godoy -colaboradora de esta revista- María Carbonell y Juan Pardo, son tres contrastados retratistas de todo concierto que huela a pop, a rock, a soul, o a cualquier manifestación musical, que ocurra en la ciudad de Valencia o alrededores. En base a eso, llevan algunos años poniendo en circulación al aproximarse las fechas navideñas un calendario en el que hacen repaso y recordatorio de lo más destacado en cuanto a directos del año anterior, para que brille todavía en nuestra mentes y en nuestras paredes durante el siguiente.

Y el de este año es especial, por supuesto, llega en el momento más duro para su tierra y ellos quieren que sirva para algo más que para dar un poco más de aire a todas estas (magníficas) fotos. Además, el calendario en esta ocasión es también especial porque cuenta con la colaboración de unos cuantos divulgadores musicales -entre los que está el que esto escribe- que aportan sus textos a las imágenes de gente tan diversa como Suzanne Vega, The Divine Comedy, Gazella, Wau Y los Arrrghs!!! o The Hellacopters. Aportando sus conocimientos y textos tenemos a gente tan versada e ilustre como Rafa Cervera, Carlos Pérez de Ziriza, Marta Moreira, Rafa Rodríguez Gimeno, Monty Peiró, Amadeu Sanchís, Fernando Soriano, Juanjo Mestre, Isa Greses, Javier Pérez y Marcos Rubio. Y por si fuera poco, un realmente precioso y emotivo prólogo de nuestra compañera Susana Godoy, que además de gran fotógrafa, es también excelente redactora.

Este proyecto solidario que es el calendario y cuyos beneficios irán íntegramente destinados a la Fundació Horta Sud puede adquirirse al precio de 15 euros exclusivamente a través de la web de Movingtickets (en este enlace). Si eres de la ciudad de Valencia, puedes recogerlo, una vez hecho el pago, en cualquiera de estos puntos: Tulsa Café, Loco Club, King Creole, Discos Amsterdam, Discos Oldies y Distribuciones Pardo. No obstante, puede hacerse envío al resto de la península previo pago de unos gastos de envío de 5 euros.

Además de todo esto, por supuesto, el calendario tendrá su presentación oficial en sociedad, donde también podrá recibirse (previa adquisición a través de Movingtickets, recordad) “in situ”. Dicha presentación tendrá lugar en el Tulsa Café (Calle Juan Giner, 11, en el barrio de Benimaclet) el jueves 19 de diciembre a las 19h.

No pierdan esta ocasión de hacer que la música, una vez más, sirva.