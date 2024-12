Visor Fest 2025 se muda a Valencia

Visor Fest acaba de anunciar las fechas de la que será su próxima edición, que tendrá lugar los próximos 26 y 27 de septiembre de 2025 estrenando sede: el recinto Marina Norte, en Valencia.

El recinto Marina Norte, situado junto al mar mediterráneo, cuenta con una infraestructura que promete comodidad y calidad, y promete un marco idílico para disfrutar de la música, a la vez que refuerza el compromiso del festival con ofrecer experiencias inolvidables a sus asistentes. Valencia, una ciudad conocida por su dinamismo cultural, su pasión por los eventos y su capacidad para recibir visitantes de todo el mundo, se perfila como el emplazamiento perfecto para esta nueva etapa.

Tras un inicio en Benidorm y el traslado tras la pandemia a Murcia con una última edición en la que congregaron a más de 11.000 personas, Visor Fest llega a la capital del Turia tras habernos regalado noches increíbles con artistas tan contundentes como James, Suede, OMD, The Jesus and Mary Chain, The Charlatans, The Mission, Camera Obscura, Sad Lovers And Giants, Kula Shaker, Immaculate Fools, dEUS o Gigolo Aunts.

Entradas para Visor Fest 2025 a precio reducido

Pronto tendremos los primeros nombres de esta fiesta de la música de los 80 y los 90, hasta entonces podemos adquirir el abono a un precio reducido que va desde los 54 €.