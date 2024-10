Amyl and the Sniffers – Cartoon Darkness (Rough Trade / Popstock!)

Paso de gigante el de Amyl and the Sniffers en su tercer disco, en el que se reivindican como la fuerza de la naturaleza que son, regalándonos sus mejores canciones hasta la fecha. El cuarteto de Melbourne dan continuidad al fiero Comfort To Me (2021) tomando esa energía primigenia que los lanzó al mundo, y la canaliza para explorar su propia evolución hasta el infinito y más allá. No es un intento de trascender su pasado, sino de abrazarlo y enriquecerlo.

Grabado con Nick Launay (Nick Cave and the Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs), «trata sobre la crisis climática, la guerra, la inteligencia artificial, pasar de puntillas por las cáscaras de huevo de la política y las personas que sienten que están ayudando al tener una voz en línea cuando todos solo estamos alimentando a la bestia de datos de las grandes tecnologías, nuestro dios moderno», como cuenta Amy Taylor. Ya desde su apertura en “Jerkin’”, cargan hacia la negatividad que prolifera en las putas redes sociales. El resto de los 13 temas que componen el conjunto da muestra de la inquietud del grupo, que es capaz de expandir su paleta musical sin renunciar a su reconocible estilo. Aquí no solo vas a encontrar ese esperado frenesí punk, también hay espacio para el rock and roll clásico en “Motorbike Song” o para ese giro hacia lo más introspectivo de la genial balada «Big Dreams».

Hay momentos para el desenfreno en la juguetona “Tiny Bikini” o la contagiosa «Me and the Girls”, remiten a sus primeras épocas en dos salivazos como “Pigs” y “Chewing Gum”, mientras que “U Should Not Be Doing That” muestra una inclinación hacia el disco-rock con la base rítmica del bajo de Gus Romer y la batería de Bryce Wilson, mientras que la guitarra de Dec Martens se resiste a perder el radar que apunta al garage de Detroit. Y es que todo mola en un disco donde no hay espacio para el respiro, en el que lo mismo asoma la vulnerabilidad de “Bailing on Me”, te parte en dos con la contundencia arrasadora de la metalera “Doin’ in Me Head”.

Amyl and the Sniffers vuelven desatando un torrente arrollador que estamos deseando volver a disfrutar en directo.

