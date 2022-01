Amyl And The Sniffers – Comfort To Me (Rough Trade / Popstock!) 

En esto de la música parecen existir fórmulas que, por mucho tiempo que pase y al margen de modas, no se secan y continúan funcionando. Es el caso de aquellos grupos de rock con alma punk liderados por una fémina de fuerte personalidad y magnetismo que, como principal argumento, presentan líneas sonoras de lo más explícitas y consistentes. Algo que surgió con la explosión punk de finales de los setenta representada por X-Ray Spex, Siouxsie And The Banshees o The Slits, y que posteriormente ha tenido continuidad, por ejemplo, en el movimiento Riot Grrrl de los noventa con grupos como Bikini Kill, L7 o Sleater-Kinney.

Tras un homónimo disco previo de 2019 con el que ya consiguieron llamar la atención, Amyl And The Sniffers conquistan definitivamente posición con la solidez del que es su segundo álbum de estudio, luciendo referentes sin tapujos y en torno a esas coordenadas. ‘Comfort To Me’ (Rough Trade, 21) incluye un total de trece temas con mayoría de pildorazos, en una sacudida que queda concretada en poco más de media hora de generosa intensidad. Una verticalidad obligatoria en este tipo de producto, que apuesta por la fiereza y ritmo acelerado de sus piezas, pero que tampoco descuida una línea melódica que, desde un segundo plano, aporta a la ecuación un elemento importante.

El cuarteto australiano liderado por Amy Taylor sentencia el asunto con zarpazos contestatarios y afilados del tipo de “Knifey”, la magnífica “Security”, “Guided By Angels”, “Hertz”, la juvenil “Maggot”, “Freaks To The Front” o la final “Snakes”. ‘Comfort To Me’ (Rough Trade, 21) no presenta absolutamente nada nuevo bajo el sol, y en términos estrictos no es sino un refrito de otras muchas influencias de sobra conocidas. Pero al mismo tiempo es un plato bien elaborado que se sostiene en base a canciones creíbles y apetecibles, servidas por Taylor y compañía con tanta convicción como evidente ausencia de miramientos.

Escucha Amyl And The Sniffers – Comfort To Me