Angel Olsen lanza disco presentando nuevos artistas y versionándoles

Angel Olsen ha anunciado el lanzamiento de Cosmic Waves Volume 1, el segundo proyecto de su sello independiente somethingscosmic. Un disco que se publicará el próximo 6 de diciembre y que por un lado reúne composiciones originales de nuevos artistas seleccionados por ella como Poppy Jean Crawford, Coffin Prick, Sarah Grace White, Maxim Ludwig y Camp Saint Helene; y por otro, la propia Olsen ofrece reinterpretaciones de estas canciones, estableciendo un diálogo artístico con cada una de ellas.

Las propuestas son variadas: desde el grunge evocador de Crawford hasta el folk atmosférico de Camp Saint Helene, reflejando el interés de la norteamericana por todo tipo de géneros. La esencia de Cosmic Waves Volume 1 se relaciona con la misión de somethingscosmic: brindar un espacio para promover a artistas que Olsen considera innovadores, recuperando el espíritu de sus inicios en sellos independientes. Como cuenta: “Como alguien que surgió en la escena musical a través de un pequeño sello discográfico, he querido continuar con el espíritu de descubrimiento y de mi lanzamiento debut, Strange Cacti, apoyando y colaborando con artistas y amigos cuya música me ha conmovido. Siento que hay algo único y especial en hacer una versión de la canción de otro artista. Todos la hacemos nuestra, o lo intentamos, pero personalmente siempre aprendo algo nuevo sobre el proceso cuando me involucro con las palabras y melodías de otra persona de una manera tan cercana. Es divertido escribir y hacer mi propio material, pero escuchar y ponerme en varios estilos diferentes de canciones puede llevarme a nuevas formas de pensar y crear”.

Como adelanto llega el tema que abre Cosmic Waves Volume 1, “Glamorous”, de Crawford, y la versión que Olsen hizo de “The Takeover” de la artista. Al hablar de Crawford, Olsen dice: “Recuerdo haber hablado con mi buena amiga Angela Ricciardi sobre la participación de Poppy en la película The Giver Gives to Give, y me quedé cautivada por su estilo y belleza de los años 30. Pero no fue hasta más tarde, cuando Angela compartió conmigo una de las primeras canciones grunge de Poppy, que me quedé impresionada. Poppy me da la esperanza de que la música de guitarra volverá. Tiene una voz tan poderosa hecha para el pop, pero también tiene ese filo que, para mí, comunica el tipo de furia con la que siempre me puedo identificar”.

Escucha ‘Glamorous’ de Poppy Jean Crawford y ‘The Takeover’ de Angel Olsen

Estas son las canciones de ‘Cosmic Waves Volume 1’ de Angel Olsen

Side A

Glamorous – Poppy Jean Crawford Blood – Coffin Prick Ride – Sarah Grace White Make Believe You Love Me – Maxim Ludwig Wonder Now – Camp Saint Helene

Side B