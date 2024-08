Bright Eyes tendrán nuevo disco en septiembre

Bright Eyes anuncian su décimo álbum de estudio, Five Dice, All Threes, previsto para el 20 de septiembre bajo el sello Dead Oceans.

Producido por Conor Oberst y grabado en ARC Studios, en Omaha, Nebraska, Five Dice, All Threes se presenta como un disco de intensidad y ternura poco comunes, exorcismo comunitario y excavación personal. Estas son, por supuesto, cualidades que los fans esperan de Bright Eyes, casi tres décadas después de su carrera. La banda de Conor Oberst, Mike Mogis y Nate Walcott tiende a operar en distintos movimientos radicales: cada uno único en su sonido e historia, pero unificados por un sentido de ambición y riesgos emocionales cada vez mayores.

El nuevo álbum de estudio de la banda cuenta con invitados como Cat Power, Matt Berninger de The National y Alex Orange Drink de The So So Glos.

Uno de sus temas es «Rainbow Overpass» , un himno punk que combina guitarra acústica, metales y coros enérgicos con la participación de Alex Orange Drink.

Escucha ‘Rainbow Overpass’ de Bright Eyes

Foto Bright Eyes: Nik Freitas