Courteeners avanzan su nuevo disco con ‘Solitude Of The Night Bus’

Courteeners anuncian hoy su séptimo álbum de estudio, Pink Cactus Café, que se lanzará el 25 de octubre a través de Ignition Records. Liam Fray coproduce todas las pistas de Pink Cactus Café, que cuenta con diversas colaboraciones de artistas como DMA’S, Brooke Combe, James e Ian Skelly (The Coral), Pixey, Charlie Salt (Blossoms), Ola Modupe-Ojo (Bipolar Sunshine) y Theo Hutchcraft (Hurts), entre otros.

El sucesor de More. Again. Forever (2020) viene anticipado por el single «Solitude Of The Night Bus», una brillante fusión de pop electrónico eufórico, enmarcado dentro de la familiar arquitectura indie de sus comienzos y adornado con un silbido contagioso que persiste mucho después de que la última nota se desvanezca.

Como comenta Fray: “Esto llegó en un momento de verdadero cuestionamiento. Las cosas no iban particularmente bien. No teníamos confianza ni dirección. Creo que ésa es la razón por la que nos surgió algo tan divertido. Este es el nuevo nosotros. Anteriormente había trabajado con Ola [Modupe-Ojo] en ‘Hanging Off Your Cloud’ e, igual que entonces, había una irresistible magia en la sala. Es una brisa de verano. Pero es una noche de invierno. De cualquier manera, a veces hay que bloquear el ruido. A mi difunto tío Pat le encantaba silbar, así que es una especie de homenaje a él. Sube al autobús; auriculares puestos; ve por tu propio camino. Es el éxito del verano de un optimista síndrome del impostor”.

Escucha ‘Solitude Of The Night Bus’ de Courteeners

Foto Courteeners: Michael Clement