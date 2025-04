Especial Radiohead: Sus discos del peor al mejor

¿Vuelven Radiohead en 2025? Hace algunas semanas se filtró que los cinco miembros del grupo habían registrado una nueva sociedad limitada llamada RHEUK25 LLP, algo que frecuentemente hacen siempre que gira o lanzan un disco. Motivo de peso para que en Conexiones MZK repasemos su carrera al completo.

Y es que siempre que hay noticias sobre Radiohead es todo un acontecimiento. Los de Thom Yorke no son simplemente una banda de rock alternativo; son todo un fenómeno cultural, un espejo de las ansiedades contemporáneas y un laboratorio sonoro en constante mutación. Hoy te invitamos a recorrer su discografía de estudio, ordenando sus álbumes desde el menos logrado —en términos relativos— hasta alcanzar su cima más imponente.

Un paseo por esos nueve álbumes, que también hará parada en algunos de sus EPS, en caras B y en algún que otro tema inédito que nos apetecía recuperar. Acompáñanos a visitar la carrera de Radiohead, de ese grupo que nunca ha buscado el aplauso fácil, sino la exploración profunda del espíritu humano en tiempos convulsos.

Escucha Radiohead: Sus discos del peor al mejor

Suenan:

Prove Yourself (Drill version)

Anyone Can Play Guitar

Lotus Flower

Little by Little (Caribou Remix)

Knives out

If You Say the Word

There There

17 Paperbag Writer

Burn the witch

Spectre

Planet Telex

Talk Show Host

Jigsaw falling into place

Up on the ladder

The National Anthem

Follow Me Around

Paranoid Android

I Promise

Creep (Very 2021 Rmx)

