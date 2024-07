Disfruta un concierto completo de Simple Minds gentileza de ARTE

Simple Minds continúan en un momento dulce de creatividad, que les ha llevado a regrabar recientemente una de sus joyas como New Gold Dream (1982). El álbum marcó un hito en la trayectoria del grupo, posicionándolos como una potencia global en el mundo del Pop y el Rock hasta nuestros días. Trabajando bajo la dirección del productor Peter Walsh, la banda logró crear un sonido sofisticado y accesible que ansiaban, al mismo tiempo que consolidaban su identidad.

Este logro se reflejó en tres sencillos como «Promised You A Miracle», «Glittering Prize» y «Someone, Somewhere (In Summertime)», citada por Bono, el vocalista de U2, como una de los discos que llevaría a una isla desierta.

Hace un par de temporadas editaban su último disco de estudio, Direction To The Heart (2022) con el que previamente visitaron nuestro país. En pocas fechas les tendremos de nuevo por aquí, pero el pasado 10 de julio actuaban en Nuits de Fourvière y ARTE estaba allí para grabarlo y retransmitirlo.

Disfruta el concierto de Simple Minds en Nuits de Fourvière

Estas fueron las canciones interpretadas:

Set 1:

Waterfront

Someone Somewhere in Summertime

Colours Fly and Catherine Wheel

Promised You a Miracle

Big Sleep

Somebody Up There Likes You

New Gold Dream (81-82-83-84)

Glittering Prize

Hunter and the Hunted

King Is White and in the Crowd

I Travel

Set 2:

Book of Brilliant Things

Mandela Day

Come a Long Way

Let There Be Love

Sanctify Yourself

Belfast Child

Don’t You (Forget About Me)

Alive and Kicking

Foto Simple Minds: Fernando del Río (Muzikalia)