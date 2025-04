Segundo sencillo de Pequeño Mal

Hace algo más de un mes os anunciamos en Muzikalia el nacimiento de Pequeño Mal. Un nuevo proyecto musical encabezado por Saray y Lolo, excomponentes de Hazte Lapón, junto a los hermanos Antonio y Carlos Fernández (Living Camboya) a la guitarra y el bajo, y Fernando Bertolo (Supercadáver) a la batería. El grupo se presentaba con un doble sencillo que incluía las canciones «Epilepsia de amor» y «Balanza y espada».

El pasado viernes Pequeño Mal lanzaron un tercer tema titulado «Golden Retriever». Una canción eléctrica y visceral que es una oda a las amistades explosivas, a las malas ideas que merecen la pena, a la forma idealista y romántica que muchos tenemos de vivir la música. Una canción para gritar con los brazos entrelazados justo antes de que el mundo salte por los aires. «Golden Retriever», con su energía y pegada, rinde tributo a los grupos más explosivos de la new wave (The Undertones, Buzzcocks), al espíritu del rock alternativo de los 90 (Superchunk, Built to Spill) y a bandas actuales del circuito nacional como Biznaga o Aiko el Grupo. Un buen aporte a ese rock de guitarras que en nuestro país parecía muerto y ahora goza de excelente salud.

El tema viene acompañado de un videoclip dirigido por Fernando Bertola que puedes ver a continuación.