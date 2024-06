Noveno vuelo ya de Desde Asia con Amor y Pop, nuestro avión musical figurado que nos lleva esta vez por derroteros muy guitarreros y con mucha reverberación. Un especial shoegaze para empezar a aguantar los calores estivales.

Si tienes oportunidad de escuchar el episodio en un equipo potente de música no dudes en subirle el volumen. En cambio si lo escuchas con auriculares busca el punto exacto en el que tus tímpanos no sufran. Lea atentamente las instrucciones de uso 🙂

Diez canciones como siempre como diez soles, empezando por una de las mejores composiciones grabadas de este 2024.

El mes próximo, el décimo y último de la temporada en el que hablaremos de dreampop.

Escucha ‘Desde Asia con Amor y Pop’: Especial shoegaze

Suenan:

1. Dip «Krauteater»

2. The White Tulips «Over the Rainbow»

3. Sound and Fury «Candy memory»

4. Astreal «Colossal»

5. Slowwves «Anywhere Else»

6. Joy Fiction «Dissappear»

7. Frizzy Hair » Calm Down»

8. Schelper «The Grey Skin in Your Eyes»

9. Mural «Hold»

10. Eyesun «Pudar»

Escucha todos los episodios de Desde Asia con Amor y Pop.

Suscríbete al podcast en este enlace.