Pond comparten un directo reciente

Los australianos Pond (consulta nuestra entrevista) publicaban Stung! (Spinning Top Records) a comienzos del pasado verano. Un disco que comenzaron a preparar de manera fragmentada, un miembro o dos apareciendo en el pequeño estudio en el patio trasero de su líder Jay Watson para trabajar en una nueva idea, probando una panoplia de máquinas y artilugios para obtener los sonidos más interesantes. Además, pudieron dejar reposar las canciones que tenían con el tiempo, para que el proceso profundamente democrático del grupo no solo pudiera filtrar y mejorar las mejores, sino también insinuar lo que podrían estar pasando por alto para este doble disco tan completo.

Los australianos se encuentran de gira presentándolo y han decidido compartir una actuación del pasado mayo grabada en el Lodge Room de Los Angeles.

Disfruta el concierto de Pond en Los Angeles

Estos son los temas interpretados:

Daisy

America’s Cup

I’m Stung

Neon River

Black Lung

Human Touch

Paint Me Silver

Aloneaflameaflower

Giant Tortoise

Hang A Cross On Me

Don’t Look At The Sun