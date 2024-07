A principios de año llegaba TANGK, lo nuevo de IDLES, una vuelta de tuerca en la que se movían hacia la experimentación y sonidos alejados de su habitual furia. La continuación de Crawler ha sido co-producida entre Nigel Godrich (Radiohead, The Smile, Beck), Kenny Beats y el guitarrista de la banda Mark Bowen.

A pesar de este cambio de rumbo, su directo sigue siendo un verdadero huracán, como demostraron en su reciente visita a nuestro país, o en el festival belga Rock Werchter donde actuaron este pasado domingo. Un concierto que puedes ver a continuación.

Disfruta del concierto de IDLES en Rock Werchter

Estas fueron las canciones interpretadas por IDLES en

Colossus

Gift Horse

Mr. Motivator

Mother

Car Crash

Gratitude

The Wheel

POP POP POP

Never Fight a Man With a Perm

Dancer

Danny Nedelko

All I Want for Christmas Is You (Mariah Carey cover) (Snippet)

Rottweiler