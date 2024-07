Los Nikis de la Pradera – Los Nikis de la Pradera (El Volcán)

Moviéndose entre Más de lo Mismo (1998) y Menos de lo Mismo (2019), Los Nikis parecían atascados entre su primer adiós y el nuevo saludo de una segunda etapa donde obtuvieron un gran reconocimiento intergeneracional, que les llevó a prologar el espectacular concierto de Carolina Durante en el Palacio de los Deportes el pasado año… ¿Qué hacer entonces? Pues bien, la respuesta está en el country y una reformulación tímbrica y nominal: Los Nikis de la Pradera.

Y así empezaron a trotar y campar a sus anchas, realizando una primera grabación dentro del homenaje a Siniestro Total, Sótano Total (2022) recreando magistralmente “¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?”, aún con Emilio Sancho como voz principal, si bien aquí Paula Gómez y él van doblándose al micro. Finalmente, la carismática voz de Emilio saldrá en beneficio de Mauro Canut, un grande que ha pasado por Los Vegetales e Intronautas, además de compartir proyecto con Joaquín, el otro gran Niki, en Los Acusicas. Aparte, Mauro firma junto a Joaquín el grueso de las músicas, cuando no las compone en exclusiva como sucede en “Forajido del Siglo XXI” o “No Traiciones a tus Fans”. Eso sí, Joaquín vuelve a encargase de todos los textos. Los también fundamentales Nikis Arturo y Rafa cierran filas junto a Nacho Biosca, cuyo antecedente principal lo encontramos en Ataque de Caspa.

Con la formación ya definida, han publicado recientemente su primer álbum de título homónimo que, personalmente, no puedo dejar de aplaudir. Desde la portada se establece un juego de espejos entre sus inicios punk y su florecimiento country, emulando aquella portada del “God Save the Queen” (1977) de Sex Pistols y sustituyendo el rostro de Isabel II por el de la estrella histórica del country Hank Williams, pero manteniendo la tipografía y la posición original del texto, obviamente cambiando aquel “God Save the Queen” por Los Nikis de la Pradera. El otro gran puente que une aquel extremo con la actualidad, es la soltura y el talento iniciales que se mantienen intactos, por lo que el gran acierto es haber encontrado una renovación musical que permitiera seguir lanzando grandes canciones conectadas a su tiempo, tal y como Los Nikis nos acostumbraron, con ese sentido del humor tan envidiable y perdurable.

“Mis Amigos se han Echado a Perder” fue el primer adelanto y no hay mejor retrato costumbrista y mordaz de los vicios, más que las virtudes, que se adquieren con el tiempo. “El Imbécil” es la mejor respuesta a la absurda posesión infernal que debemos soportar a diario por parte de esa gente que solo usa términos anglo y marketinianos para darse importancia sin saber qué está diciendo realmente, el cenit llega con la intervención de Emilio como voz invitada.

“Soy un Hater”, “Soy Tan Feliz”, “Todo a Zen” y “Yates y Lamborghinis” mejoran cualquier estudio sociológico o parapsicológico que se quiera establecer sobre nuestra “moderna” sociedad.

En un plano más autobiográfico, tenemos “Tres Acordes y la Verdad”, envuelta en una perfecta psicodelia de humor, que tiene su prolongación en las ilustraciones que pueblan el vinilo, donde encontramos a Patsy Cline, The Carter Family o Dolly Parton.

Los Nikis de la Pradera se presentaron en la madrileña sala Moby Dick el pasado 30 de mayo, llenando sin problemas y confirmando que esto del country va en serio y les va como anillo al dedo, canciones como “El Acento Cambiado” sumaron varios enteros y “Me Disparó y me Morí”, con la presencia de Carlotta Cosials de las Hinds, quien también ha aportado su voz en el disco, sellaron una nueva comunión entre ellos, sus seguidores de siempre y los recién llegados. De hecho, la irónica “No Traiciones a tus Fans” fue de las mejor recibidas, y cerrando ese reflejo del pasado en el presente, “Diez Años en Sing-Sing” acabó por sorprender en su reencarnación country, si bien está versión realizada en vivo no está incluida en el disco.

