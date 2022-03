Eddie Vedder – Earthling (Seattle Surf/Republic Records)

Eddie Vedder recupera su faceta de solista una década después del sencillo Ukelele Songs (2011) y tras editar igualmente un par de bandas sonoras. El líder de Pearl Jam se aleja de toda presión y entrega una nueva colección de canciones en la que se ha rodeado de una banda de altura. Junto a él están dos miembros de Red Chili Peppers, el batería Chad Smith y el teclista y guitarrista Josh Klinghoffer; el cantante de well Season, Glen Hansard; el actual bajista de Jane’s Addiction, Chris Chaney y el productor Andrew Watt. El puzzle se completa con tres mitos como Elton John, Ringo Starr y Stevie Wonder.

Earthling es un artefacto de rock and roll en el que abunda el músculo melódico con Tom Petty en el horizonte (sobre todo en “Long Way”) y con una serie de canciones tan convincentes como la contundente “Power of Right”. En el otro lado de la balanza, las emotivas “Brother the Cloud” (sobre la pérdida de su amigo Chris Cornell) un tema que habría encajado a la perfección en Yield (1998) y “The Dark”, donde el de Seattle imprime su alma habitual y donde se acerca a Bruce Springsteen y la E-Street Band. El disco contiene alguna que otra noticia más a reseñar, como esa “Invincible” con la que se abre, un tema de rock de radiofórmula donde los sintetizadores se fusionan con el punteo clásico de la guitarra y el sonido de batería de los 80.

Su parte final está protagonizada por los ilustres antes reseñados, que se suman a la fiesta y aportan un contrapunto de lo más interesante en momentos como la rápida “Try”, con la presencia y la armónica de Stevie Wonder. El dúo junto a Elton John en “Pictures” deleita con un brío y una emoción que brilla especialmente, sin olvidar la participación del Beatle Ringo Starr en “Mrs. Mills”.

Eddie nos regala un disco en el que lo pasa bien, se rodea de grandes amigos y se descarga de tener que demostrar continuamente que Pearl Jam son la banda de rock más grande del planeta (a pesar de sus últimos discos, todo hay que decirlo).

