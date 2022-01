Eddie Vedder estrena ‘Brother the Cloud’, que estará en su nuevo disco

Eddie Vedder comparte un nuevo single titulado “Brother the Cloud”. Una canción que formará parte de su nuevo álbum, Earthling, disponible el 11 de febrero a través de Seattle Surf/Republic Records.

Earthling, que fue producido por Andrew Watt y es el primer álbum de Vedder desde Ukulele Songs de 2011. Incluye la participación de Stevie Wonder, Ringo Starr y Elton John, así como Andrew Watt, Chad Smith y Josh Klinghoffer.

Este “Brother the Cloud”se une a los temas publicados anteriormente: “Long Way” y “The Haves”. Para dar vida al álbum en el escenario, Eddie Vedder y sus compañeros de banda, The Earthlings, se lanzarán a la carretera en una serie de conciertos en Estados Unidos en febrero con la gira The Earthlings Tour 2022. The Earthlings son el batería Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), el teclista/guitarrista/vocalista Josh Klinghoffer, el bajista Chris Chaney, Glen Hansard y Andrew Watt.

Escucha ‘Brother the Cloud’ de Eddie Vedder

Estas serán las canciones de Earthling de Eddie Vedder

Invincible

Power of Right

Long Way

Brother the Cloud

Fallout Today

La oscuridad

Los que tienen

El bien y el mal

Rosa de Jericó

Prueba

Picture ft. Elton John

Mrs. Mills

On My Way