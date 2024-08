El disco sin título de Jack White tendrá lanzamiento oficial

Hace pocos días reseñábamos NO NAME, el disco sin título de Jack White que como te venimos contando, fue entregado como regalo a los seguidores que pasaron por las tiendas de su propio sello Third Man Records en Nashville, Detroit y Londres. Después de esto, se animó a los seguidores a compartirlo. Un álbum que recupera el brío de sus tiempos al frente de The White Stripes y que finalmente tendrá su lanzamiento oficial.

Ahora conocemos que NO NAME fue grabado, producido y mezclado por White en su Third Man Studio durante 2023 y 2024. Como decíamos en su reseña: «Un tratado de blues rock, garage y psicodelia, con las esperadas resonancias a Led Zeppelin, Jimmi Hendrix, Black Sabbath, ZZ Top y Jon Spencer Blues Explosion que asomaban de manera más obvia en su primera banda y que aquí vuelven a primer plano». Ahora llega a las tiendas en una edición limitada y en digital a partir de hoy como ha informado su web oficial:

El nuevo álbum de Jack White, No Name, estará disponible a partir del 1 de agostoen todas las tiendas de Third Man Records en vinilo de edición limitada, y luego estará disponible digitalmente y en tiendas independientes locales seleccionadas el viernes 2 de agosto. Visite Thirdmanrecords.com o jackwhiteiiistore. com el viernes para reservar.

Estos son los títulos (hasta ahora desconocidos) de sus canciones:

1. Old Scratch Blues

2. Bless Yourself

3. That’s How I’m Feeling

4. It’s Rough on Rats (If You’re Asking)

5. Archbishop Harold Holmes

6. Bombing Out

7. What’s the Rumpus?

8. Tonight (Was a Long Time Ago)

9. Underground

10. Number One With a Bullet

11. Morning at Midnight

12. Missionary

13. Terminal Archenemy Endling

Escucha NO NAME de Jack White