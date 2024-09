El nuevo disco de The Cure llegará el próximo 1 de noviembre

Por fin conocemos cuándo verá la luz el esperado disco de The Cure. Songs of a lost world. Se desveló el misterio que lleva resonando los últimos meses y después de mucho tiempo (años) de especulaciones, acabamos de conocer que se editará el próximo 1 de noviembre, coincidiendo con Halloween.

La banda cambió el logo de todas sus redes sociales y de su página web solicitando el registro para más información hace pocos días y el fandom comenzó a hacer cábalas sobre un anuncio inminente:

Algunos seguidores de la banda están empezando a recibir unas postales con el mensaje Songs of a lost world y la fecha en números romanos: I-XI-MMXXIV. Una curiosa y original manera de comunicarlo.

Al fin llega una esperada noticia para buen número de fans, desde que Robert Smith anunciara en 2018 que estaban preparando la continuación del discreto 4:3 Dream (2008). La noticia la corroboró el teclista de The Cure, Roger O’Donnell a finales de 2018, cuando una vez se conoció su inclusión en el Rock And Roll Hall Of Fame y comentó lo siguiente en Sioux FM: «Iremos al estudio dentro de unas seis semanas para terminar lo que será nuestro primer álbum en más de una década. Es un momento muy emocionante para todos nosotros».

Desde entonces han pasado nada menos que seis años, en los que las noticias han ido completándose. En un primer momento iba a ser un disco, pero en 2019 fue el propio Robert Smith el que comentaba a la mexicana Agencia Reforma: “En realidad tengo preparados tres álbumes, dos de ellos más avanzados. El primero será el que daremos a conocer ya muy pronto. Pienso que el primer sencillo, o todo el disco, saldrá esta Navidad, o un poco antes. Lleva como título de trabajo Live From the Moon y seguramente cambiará de nombre.

Songs Of A Lost World es el título del disco

En 2022 antes de iniciar su nueva gira de The Cure y tras los Music Icon Award 2022 Robert comentó: «Lanzaremos un nuevo álbum. ¡Estoy harto de decirlo! Estaremos tocando a partir de octubre y el nuevo álbum saldrá antes de esa fecha. Reeves [Gabrels], nuestro guitarrista, vino de Estados Unidos solo para terminar un par de solos, tengo que terminar un par de voces. Va a ser un álbum de 12 pistas. Está ahí, medio mezclado y medio terminado. Es una cosa rara.

Ha evolucionado en los últimos dos años. No siempre ha sido bueno que te hayan dejado solo con eso. Lo hurgas, como hurgar en las costuras, y todo se desmorona. Pero valdrá la pena la espera. Creo que es lo mejor que hemos hecho. No estoy haciendo un Oasis cuando digo que ‘ES EL MEJOR PUTO ÁLBUM. Muchas de las canciones son difíciles de cantar y por eso me ha llevado un tiempo».

Sobre el sonido del disco adelantó: «No es muy luminoso, está a medio camino entre Disintegration (1989) y The Head On The Door (1985). Es bastante implacable, lo que atraerá a la audiencia más oscura, no creo que obtengamos ningún sencillo número uno ni nada por el estilo. Ha sido bastante angustioso para mi, como lo ha sido para todos los demás. He sido más privilegiado que la mayoría, pero el encierro y el COVID me han afectado tanto como a todos, además he perdido a toda una generación de tías y tíos en menos de un año. Este ánimo aparece reflejado en el disco».

En 2022 y 2023 se celebraron una gira por EEUU, Europa (con parada en España) y Sudamérica y se estrenaron algunas de sus canciones: «Alone», «Endsong», «I Could Never Say Goodbye», «And Nothing Is Forever», «A Fragile Thing» y «Another Happy Birthday». Estas canciones nos remiten a sus discos más introspectivos. Suponemos que estarán incluidas en el disco. En breve saldremos de dudas.

El club de fans oficial de la banda en nuestro país, Hispacure, también se ha hecho eco de la noticia. Tienes más información en su Facebook.

ánimo aparece reflejado en el disco».

”.