Entrevistamos a Camera Obscura, que nos visitan en septiembre

Tal vez los escoceses Camera Obscura, banda formada en torno a la cantautora Tracyanne Campbell, nunca hayan sido masivos, ni una de esas referencias obligatorias dentro de ese concepto tan denostado hoy en día que es el indie, pero sí que han logrado hacerse un hueco en muchos corazones de amantes de una esa forma tan determinada de hacer pop. Una sólida base de fans que no sólo no les habíamos olvidado, sino que esperábamos fervientemente su regreso discográfico, que ha tardado más de diez años en materializarse.

Y lo hace, al fin, a través de un disco, Look To The East, Look To The West, que tal como te comentábamos en nuestra reseña, nos parece no sólo a la altura de lo mejor de su catálogo, sino que incluso podría situarse -tiempo al tiempo- en su cima. Era obligatorio, por tanto, tratar de hablar un rato sobre todo esto con la principal artífice de este particular universo que generan Camera Obscura con su música. Un disco que estarán presentando en nuestro país el próximo mes de septiembre, en Visor Fest (entradas aquí), además de en Madrid y Barcelona.

La gran noticia es que Tracyanne ha accedido amablemente a responder a nuestras preguntas y no sólo eso: nos regala además una pequeña playlist, que si nos acompañas hasta el final de estas líneas, alucinarás con ella.

«El duelo es definitivamente un tema recurrente en el disco. Podemos lamentar todo tipo de cosas, no solo la muerte»

Antes que nada, me gustaría decir lo genial que es reencontrarse con una banda tan especial como la vuestra después de más de diez años que han pasado entre Desire Lines y este nuevo Look To The East, Look To The West. Sé que no será una pregunta fácil de responder, pero ¿qué os trae de vuelta?

Queríamos hacer un disco, así de simple. Empezamos a ensayar para un espectáculo y empecé a escribir canciones que sentía que pertenecían a la banda, así que decidimos seguir trabajando juntos después de los ensayos para el espectáculo y antes de que nos diéramos cuenta teníamos canciones más que suficientes para un álbum.

De hecho, una gran noticia el año pasado fue que Elefant Records reeditó en vinilo dos de vuestros discos más celebrados, Underachievers Please Try Harder (2003) y Let’s Get Out Of This Country (2005). ¿Qué pensáis ahora de aquella primera vez y qué queda de aquél Camera Obscura , con la perspectiva del tiempo?

Tenemos muy buenos recuerdos de nuestra etapa en Elefant Records y aún seguimos en contacto con Luis y Montse. Nos ayudaron a consolidar nuestra carrera de muchas maneras y pasamos muchísimos momentos maravillosos con ellos en España.

Desde el principio os habéis embarcado en lo que se suele llamar Twee Pop y comparado con Belle And Sebastian, cuyo líder, Stuart Murdoch , produjo vuestro álbum debut. ¿No resulta un poco estigmatizante para la banda esa determinación de encasillar a Camera Obscura en una determinada etiqueta? Creo que sois muy peculiares y que habéis sabido evolucionar muy bien.

No es que me vuelva loca eso de “meter la música en cajitas”. Creo que cuando una banda permanece unida durante 20 años, cambia y evoluciona. ¿La misma percepción que la gente tenía de nosotros al principio puede ser una forma precisa de vernos ahora, casi 25 años después? Siempre hemos estado asociados con Belle and Sebastian y eso no es malo, somos grandes fans, pero ambas bandas tienen su propia identidad.

Por supuesto, Stuart Murdoch es un personaje muy importante en tu historia, de hecho, tuvo mucho que ver con vuestro reencuentro, ¿verdad?

Belle and Sebastian organizó el Boaty Weekender y nos pidieron que tocáramos allí, así que, en cierto modo, sí. Hacía muchos años que no tocábamos y este festival en particular nos atraía por muchas razones.

Antes hablábamos de vuestros primeros discos y ha sido precisamente Jari Haapalainen, el productor de Let’s Get Out Of This Country y My Mauldin Career , el elegido para grabar con vosotros Look To The East, Look To The West . ¿Cómo ha sido trabajar con él después de todos estos años? ¿Habéis buscado recuperar el espíritu de aquellos discos?

Nos encanta trabajar con Jari. Consigue sacar lo mejor de nosotros. Está muy involucrado, concentrado, y es creativo. También nos sentimos conectados emocionalmente con él. Nos ayudó a dar forma a nuestro sonido y, en muchos sentidos, nos ayudó a convertirnos en la banda que somos hoy.

El disco está teniendo una acogida más que buena. ¿Esperabais algo así en un momento como el de ahora, en que captar la atención de la prensa y del público es mucho más complicado que hace diez años?

Estoy encantada de que esté teniendo tan buena aceptación. La verdad es que nunca tenemos expectativas reales. Hicimos un álbum porque todos queríamos hacerlo por nosotros mismos. Nos lo pasamos bien y estamos orgullosos del disco. Todo lo demás es un extra. Ha sido genial poder salir de gira de nuevo y reencontrarnos con nuestra base de fans.

Hablando de temas de producción, el disco, aunque conserva plenamente la personalidad de la banda, sigue representando una cierta evolución en vuestro sonido. Por ejemplo, ciertos arreglos country que encontramos en canciones como los singles “Big love” o “We’re gonna make it in a man’s world” están siendo muy comentados. ¿Cómo se produjo esta incursión en la música country y cómo la habéis conseguido integrar tan bien en vuestro sonido clásico?

Siempre hemos estado influenciados por la música country. Creo que esas influencias están ahí desde el principio, quizás no de una manera tan evidente como la música que sale de Nashville, pero ahí están de todas formas. Fue divertido ser menos sutil.

Obviamente, este álbum está marcado por la pérdida. Sobre todo, imagino, por la de vuestra teclista original, Carey Lander, fallecida en 2015. Pero también por la de tu hermano, a quien dedicas la canción que abre el disco, “Liberty print”. ¿En qué medida el nuevo álbum está determinado por la memoria de estas personas? ¿Es algo subyacente a toda la temática de las canciones o solo ocurre en fragmentos aislados?

Creo que el duelo es definitivamente un tema recurrente en el disco. Podemos lamentar todo tipo de cosas, no solo la muerte. Escribo principalmente sobre la pandemia, sobre la pérdida de personas que amo, sobre la ruptura de relaciones, sobre la banda, sobre mi identidad como mujer, madre y mujer en una banda.

En cuanto al sonido, una cosa muy importante es que es mucho más cálido y despojado de arreglos que casi todo lo que habíais hecho antes. Sonáis como una banda tocando en directo en el estudio. Hay toques de soul, bluegrass, incluso ciertos ritmos electrónicos (el principio de “Liberty print”) que antes no estaban ahí. ¿Era esta tu idea premeditada, al entrar en el estudio? ¿No resulta un poco paradójico, dada esa evolución, haber recurrido a un productor con el que ya habéis colaborado en el pasado? Dicen, por cierto, que grabasteis el disco en el mismo estudio en el que Queen grabó su “Bohemian Rhapsody”…

Siempre hemos grabado en vivo como banda, pero quizás en nuestros discos anteriores hayamos usado arreglos de cuerdas grandes. Queríamos que este disco fuera más íntimo. Algunas de las decisiones se tomaron también por circunstancias: estábamos saliendo del confinamiento, por lo que había algunas restricciones que nos obligaron a quedarnos en el Reino Unido. Rockfield fue un lugar increíble para grabar, lleno de historia del rock and roll, lo cual fue muy emocionante e inspirador. El estudio es hermoso y tiene un gran ambiente. Trabajamos con un gran ingeniero joven llamado Joe Jones que tenía muchas ideas y era muy creativo, una buena opción para Jari. Nos lo pasamos genial.

La portada de Look To The East, Look To The West es una fotografía que tengo entendido que vuestra nueva teclista, Donna Maciocia, le hizo a Fiona Morrison, que ya apareció en la portada de vuestro primer disco. ¿A qué se debe esta reaparición y qué significado tiene la portada de ella mirando al océano?

Supongo que está relacionado con el significado del título del álbum. En realidad la fotografía la tomó la artista Margaret Salmon. Fiona Morrison estuvo en la portada de nuestro primer álbum y queríamos ponerla en esta portada para mostrar la cronología de la banda. La hicimos en las orillas del lago Fyne.

Durante todo este tiempo sin nueva música de Camera Obscura no es que te hayas quedado quieta, ni mucho menos. Además de ser madre, colaboraste con Danny Coughlan en el álbum Tracyanne & Danny, que a muchos nos parece simplemente delicioso. ¿Cómo surgió esta colaboración? ¿Volveréis a hacer algo juntos?

Danny y yo esperamos hacer música juntos en el futuro. Actualmente, él está grabando un álbum de Crybaby. Danny se puso en contacto conmigo por primera vez escribiéndome una carta y pidiéndome que colaboráramos. Nos entendimos muy bien desde el primer encuentro y, tanto creativa como personalmente, somos una buena pareja. Somos los mejores amigos.

En el apartado lírico, este disco habla tanto de pérdida como de amor o de la vida moderna, pero me llama especialmente la atención el uso que has hecho de lo onírico, o de los estados oníricos en canciones como “Only a dream” o “Sleepwalking”. ¿Qué significado tienen los sueños en tus canciones? ¿Sueles utilizar eso como algo simbólico?

Me encanta soñar y analizar mis sueños. Soñar despierta también es una de mis cosas favoritas.

Por último, me encanta la forma en la que pones referencias musicales en tus canciones, ese “Baby Huey (Hard Times)” en referencia a uno de los mejores cantantes (y canciones) de soul de todos los tiempos, o la referencia a la añoradísima banda australiana Sleepy Jackson en “Pop goes pop”, por eso quería proponerte (y también a otros miembros de la banda, si quieren sumarse) que hagas una pequeña lista de canciones o álbumes que sientas que te sitúan en este momento en particular. No es necesario que sean tus álbumes/canciones favoritas en la vida, simplemente aquellas que te han servido como banda sonora en el camino que ha llevado a Look To The East, Look To The West.

Digamos que podrían ser estas:

Playlist de Tracyanne Campbell de Camera Obscura

Darondo – didn’t I

John Cale – Cleo

Beach boys – lady

Nick Lowe – Only a fool breaks his own heart

Waylon Jennings – Never been to Spain

The Duritti Column – Les Preger’s Tune

Dr Dog – The Truth

Molly Sarlé – Human

Próximos conciertos de Camera Obscura

27 DE SEPTIEMBRE – MURCIA – VISOR FEST

28 DE SEPTIEMBRE – MADRID – SALA VILLANOS

29 DE SEPTIEMBRE – BARCELONA – SALA UPLOAD

Entradas disponibles en este enlace.