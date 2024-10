Entrevistamos a Dhruv, que debuta con ‘Private Blizzard’

El pasado mes de agosto, Dhruv, vocalista, compositor y multi-instrumentista, lanzó su álbum debut Private Blizzard. Grabado en Nashville con el productor JT Daly, captura la diversidad de emociones que el cantante experimentó durante su creación, partiendo de un estado de insensibilidad hacia una sensación de alivio. La colaboración con Daly dio como resultado en un sonido que fusiona elementos clásicos del directo, con un toque actual, fiel a las raíces del artista.

Nacido en Singapur y con raíces indias, Dhruv alcanzó la fama mundial con su sencillo de 2019 «double take», que acumuló cientos de millones de reproducciones. Desde entonces, ha realizado giras junto a Joji y ha agotado entradas en Estados Unidos y el Reino Unido.

El pasado mes de septiembre estuvo presentando el disco en nuestro país y aprovechamos para hablar con él.

«Escribir estas nuevas canciones me ayudó a desempacar esos sentimientos y dar sentido a mi desorden»

Tu sencillo «Double Take» explotó en TikTok y te dio fama internacional. ¿Cómo ha sido lidiar con ese nivel repentino de éxito y dar forma a una carrera a partir de ahí?

Fue emocionante, pero también estresante. De repente te vuelves viral y parece que cada decisión que tomas se siente tan trascendental, como si fuera a afectarte el resto de tu vida. Aunque la canción ha seguido siendo muy popular, sigo enfocado en construir una carrera a largo plazo, y eso significa intentar mejorar en todos los aspectos mi desarrollo artístico.

La canción fue rápidamente acogida por la comunidad LGBTQ+ y casi se convirtió en un himno queer. ¿Cómo viviste eso?

Lo experimenté sobre todo cuando viajé a Asia y hablé con personas queer de la región que se identificaban con ella. Es difícil darse cuenta de estas cosas hasta que estás en el lugar donde han impactado.

Naciste en Singapur y tienes ascendencia india. ¿Cómo han influido tus orígenes y tu trasfondo multicultural en tu música?

En cierto modo. Escuchar música de Bollywood cuando era niño me dio una habilidad para construir melodías, ya que los ganchos en esas canciones son muy fuertes e interesantes melódicamente.

¿Cómo ha cambiado tu proceso creativo desde que comenzaste a escribir canciones en 2017? ¿Notas una evolución?

Se ha vuelto menos solitario. He disfrutado el intercambio de ideas que ocurre cuando un grupo de músicos se reúne y es importante. Aprendes a confiar en lo que se siente intuitivamente correcto, no solo en la música, sino también con las personas con las que trabajas.

Acabas de lanzar ‘Private Blizzard’. ¿De dónde vino la inspiración para estas canciones?

Me sentía bastante desencantado, crisis de los veinte… existencial, demasiado introspectivo. Creo que no era algo bueno para mí y lo solté en estas canciones.

¿Cómo fue el proceso de explorar y superar esas emociones?

La verdad que fue difícil. El desencanto no es necesariamente un sentimiento que te impulse a escribir, así que tuve que ser bastante disciplinado para hacer de la composición una práctica diaria, incluso cuando no me sentía muy inspirado.

Escribir me ayudó a desempacar sentimientos y a dar sentido a mi desorden.

El álbum tiene una mezcla interesante de estilos. ¿Te sientes más cómodo con alguno en particular?

No necesariamente cómodo, pero realmente amo la música soul, es la música que marcó mi niñez y fue divertido incorporar elementos de soul en este álbum.

El disco fue producido por JT Daly. ¿Cómo fue trabajar con un productor nominado al Grammy?

JT es un colaborador tan humilde y generoso que ni siquiera me di cuenta de eso. Fue un sueño trabajar con él. Confiaba en mi visión general para estas canciones, pero también me ponía a prueba cuando lo creía conveniente.

Aún eres muy joven. ¿Cómo te ves en unos años?

Con suerte, mejorando en todos los aspectos. Actuando, escribiendo, cantando. Más seguro de mí mismo.

Escucha ‘Private Blizzard’ de Dhruv