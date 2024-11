Entrevistamos a Pablo Senator (ex Desakato)

El que fuera uno de los lideres de Desakato, Pablo Martínez, se ha convertido en Pablo Senator. O al menos así es el nombre de su nuevo proyecto, algo radicalmente diferente a los planteamientos musicales de su anterior banda. Solo por eso merecía la pena darle una escucha en profundidad al excelente disco, La mano en el fuego (El Garage producciones 2024). El resultado son diez bellas canciones tan llenas de sensibilidad, como de rabia, te acarician y te arañan casi al mismo tiempo y eso siempre es extraño.

Me reuní con Pablo en el corazón de Malasaña, en la misma Plaza del Dos de mayo, para hablar del disco y de todo lo que ha rodeado a su parto.

“Parece que, si haces pop tienes que hablar de temas agradables, y si haces rock o punk puedes ser más crudo. Me gustaría romper esa idea. La música siempre ha sido un canal de expresión para mí y creo que el estilo no debe limitar las letras”.

Hola, Pablo. Prometo que solo va a salir el nombre de Desakato tres o cuatro veces en esta entrevista.

(Risas) No pasa nada, estoy muy orgulloso de mi etapa con Desakato, puedes mencionar a la banda cuanto quieras.

Bueno, me refería a que hay algunas preguntas que quizá no por evidentes, sean menos necesarias y tiene que salir Desakato por narices. Estuviste veinte años con la banda ¿Estabas ya cansado de hacer la misma música o de emplear los mismos recursos?

La idea era sacar el disco en paralelo a Desakato, pero cuando tomamos la decisión de dejarlo, preferí poner el disco en espera y sacarlo después. Al principio iba a ser todo a la vez, incluso grabamos en dos tandas de cinco o seis canciones. Pero cuando ya habíamos tomado la decisión, aunque no se había anunciado, el proyecto ya se estaba concibiendo.

Ah, mira, no sabía que esto había sido así. Pensaba que Pablo Senator en solitario había nacido a raíz de la disolución de Desakato.

No no, ya te digo que esto ya lo tenía en mente incluso estando con Desakato y en principio iba a ser un proyecto paralelo, aunque independiente de la banda, pero las cosas salieron así.

Creo que “Las águilas” fue el primer tema que sacaste a la luz. La recepción fue realmente buena, tanto a nivel de escuchas, como en críticas, sin embargo: no me creo que los fans más recalcitrantes de Desakato no hayan puesto el grito en el cielo con este cambio de sonido y de planteamientos musicales, de una de las partes importantes de la banda, que eres tú.

(Risas) Vivo en el mundo, así que me afectan las cosas, aunque intento no ver muchos comentarios y hacerlos caso. Evidentemente, hubo un poco de «hate», que era de esperar. La parte positiva es que, nuestros fans de Desakato son bastante abiertos y creo que no tenemos un público, por llamarlo de alguna manera “sectario”, lo cual ha ayudado a la buena acogida que comentamos. Aunque, claro, siempre hay parte del público más tradicional, o los que están metidos en esto del llamado “Rock Estatal”, que quizás sean más resistentes a los cambios, o que incluso desecharán a Pablo Senator, pero oye, están en su derecho. En general, creo que la acogida fue buena e incluso mejor de lo que esperábamos.

Sí y esto lo digo desde el lado del fan, que no sé si a ti te habrá pasado alguna vez, hay veces que te identificas tanto con una banda o artista, que te lo tomas como algo tuyo y no ves que detrás de ese proyecto hay personas. Y claro, cuando sacan un disco que no te gusta, o no lo ves como el trabajo que tu querías, incluso te mosqueas. Pensándolo luego en frio, te das cuenta de que eres un poco gilipollas.

Claro que nos ha pasado a todos eso. Por eso es mejor tomárselo con humor y con comprensión hacía esas personas que, al fin y al cabo, puede llegar a ser normal. Están acostumbrados a cierto tipo de sonido y el cambio tan brutal puede costar y se lo llevan al plano personal, pero con el tiempo es evidente que se pasa todo esto.

En la hoja de promo, en principio lo decías tú, algo así: “Hola, soy Pablo Senator. He hecho un disco de pop. No te asustes, es un disco de pop con mucho ruido. Y lo he hecho así, utilizando mucho fuzz, quizá por inseguridad y espero que lo odies, o que te encante”. No te lo tomes a mal, pero es que la nota de prensa me parece ya una disculpa.

Hombre pues yo creo que es todo lo contrario, o al menos la intención era esa. No quiero que me digan, mira: “Desakato descafeinado”. No me gustan las cosas que no generan reacción. Prefiero que digan: “menuda mierda más grande que acaba de hacer el de Desakato”, a que lo pasen por alto, o que directamente piensen eso de “no está mal”. Por eso prefiero que haya reacciones, encontradas o no.

Cuando empecé con esto, tenía claro que tenía que ser algo muy diferente para que hubiese un contraste importante; y sabía que las comparaciones iban a ser odiosas, siempre iba a estar la sombra del lado de Desakato detrás y es algo inevitable. Además, con la distancia estilística tan grande que hay entre las dos bandas, pues me daba que se iba a hacer todo esto más difícil.

Hombre, es que, en cuanto a la estética sonora, creo que ha habido un cambio importante a lo anterior en tu carrera musical. Además de que las letras son asuntos, o puntos de partida más personales, que universales.

El planteamiento sonoro es totalmente diferente y es por eso, como hemos comentado, que la primera impresión de todo el mundo fue como bastante heavy, o sea, como muy impactante, y eso creo que también era algo que buscaba y a partir de ahí pues generar interés. Generar interés en la gente, en el sentido de no esperarte absolutamente para nada lo que has escuchado; y eso creo que lo he conseguido.

Yo venía de un estilo punk rock muy presente en mi vida, pero esta vez quise explorar algo nuevo. Musicalmente, hemos tenido influencias de pop independiente como Arcade Fire, The National o The War on Drugs, lo que da una estética musical muy diferente. Que estas bandas también estaban muy presentes en mi vida, pero no salían en Desakato.

“Creo que siempre tiene que haber ese componente en tus canciones. Cuando estás escribiendo, debería ser algo que te ponga los pelos de punta, porque si no, suena vacío”

Hombre las referencias que das son diferentes, pero muy viejunas, no creo que así vayas a conectar con un público joven.

Son bandas ya con años, como nosotros. Ya te digo que no tengo como objetivo fijado llegar a un público o a otro.

Volviendo estrictamente a las nuevas canciones. Cada una de las que habéis ido lanzando por meses, tiene su propio video clip, algunos de ellos casi como un cortometraje, con una historia y con una producción potente. ¿Está será la tónica en todos los temas?

Sí que hay un poquito de vídeo para todos los temas, pero quizás más a nivel visual que narrativo. O sea, no tan currados como el resto, porque evidentemente es un pastizal lo que cuesta eso. Que nos encantaría, porque luego los videos son la ostia, pero no es viable.

Pero sí, vamos a hacer algo visual para cada uno de los temas, eso sí. Víctor Ingrave, que es el director, es un chaval que tiene un talento de la hostia y es que no sé cuántos años tiene, pero veintipocos y tiene las cosas clarísimas y el resultado pues ya lo ves.

Ya que estamos con este tema ¿Os habéis dejado guiar por él? quiero decir, ¿cómo es el proceso? ¿Le pasas a él las canciones y le dices, tío, quiero un video y haz lo que quieras, o tú estás mano a mano con él?

Normalmente yo suelo tener la idea, se la paso y él la desarrolla y dirige el video y el resultado final, con resultados muy buenos, como se puede ver.

He visto que tu hermano no está involucrado en este proyecto. ¿Cómo se lleva eso? Quiero decir que lleváis toda la vida juntos, ya no como hermanos, a nivel musical, de trabajo y todo. De alguna manera ¿Él estaba al tanto de las canciones que ibas creando?

No, mi hermano no está en este disco, anda muy liando con su nuevo proyecto, la banda ONZA. De todas formas, aunque no ha estado presente ni en la producción ni en la creación de los temas, por supuesto que hemos estado en contacto y yo le iba mostrando todo lo que hacía. En cierta manera siempre hay esa conexión entre nosotros, no sale en los créditos, pero está ahí.

¿Cómo has logrado engañar a gente como Manuel Cabezalí (Havalina) y Víctor Cabezuelo (Rufus T Firefly) para que te acompañen en esta aventura?

Bueno, comenzando porque somos colegas hace muchos años y eso es lo más importante, pues hablando y explicando el proyecto, comenzamos a tocar juntos. Aunque al principio pues es verdad que pensábamos que ellos, al tener sus curros y demás, no tendrían tiempo para involucrarse, para poder girar etc.

El caso es que coincidió bien finalmente, justo Manuel está ahora en la que tiene menos trabajo en directo, está produciendo mucho evidentemente, porque es un crack. Víctor también creo que con Rufus está en un periodo compositivo y en una zona bastante tranquila y vamos que esto ha sido una maravillosa coincidencia.

Y te digo que esto va a ser cojonudo, porque ellos evidentemente tienen el lenguaje del disco integradísimo y además hay mucho espacio para la improvisación en directo.

Entiendo que en la producción han trabajado ellos, pero mano a mano contigo. Yo en algunas canciones, no sé si imaginaciones más o qué, sí que veía la mano de Manuel. Por ejemplo, en Las Águilas, ese rollo bailable de las guitarras, no sé si ha sido cosa de su producción.

Joder, pues precisamente en el tema que dices, el riff ese que comentas es mi guitarra y ya lo tenía compuesto con ese estilo antes de ponernos con la producción, pero sí, claro, Manuel y Víctor en la producción son unos cracks y han aportado la magia que ellos hacen. En realidad, nos íbamos todos un mezclando por ahí, en cada momento al que se le ocurría a cada cosa. Ahí, precisamente en la canción que comentas, hay guitarras de Víctor, mías, bajos de Manuel, sintes míos, sintes de Víctor…

Luego en el disco sí hay cosas más funkys, bonitas de Manuel, pero no te dejes engañar, luego está toda la “ruidera fuzzera”, que también es de Manuel.

El primer concierto que disteis, si no me equivoco, fue en Llaneras, en una especie de festival al aire libre. No sé si eso es un poco arriesgado, presentarse así, por lo que hablábamos antes de ser “el de Desakato”, con este nuevo proyecto. Además de que se suele decir aquello de que “nadie es profeta en tu tierra”.

Mi pueblo, mi puto pueblo, literalmente. No, que va. Nos encontramos muy a gusto en todo momento y la recepción fue buenísima por parte de todo el mundo. Lo de tocar en casa era algo natural. Llevábamos muchos veranos y muchos años tocando con Desakato en Llaneras, así que, era algo que teníamos que hacer. El ayuntamiento siempre se porta guay y este nuevo proyecto tenía que asomar ahí.

Luego con este proyecto quiero tocar un poco menos que con Desakato, con los que he tocado mucho. De ahí que solo hayamos hecho un concierto en todo el verano y centrarnos en los ensayos con el resto de la banda, que son: Silvia Fernández: Bajo y coros y Adri «Cheriff»: Batería.

Bueno, la gira comienza en noviembre de este año. Habéis tenido tiempo de ensayar a lo loco, vais a tener tiempo para ser la mejor banda del mundo.

(Risas) A ver, he tenido la suerte de estar rodeado siempre de grandes músicos y que tocan todos de manera increíble. En Desakato no me lo creía, es que cualquiera de ellos hubiera valido para tocar en la selección mundial del punk rock. Ahora con estos me pasa lo mismo, son músicos que tocan lo que quieren. Eso es una suerte increíble estar a su lado y me lleva también a obligarme a estar a su altura, a la vez que me anima todo esto.

Como comentaba, la gira comienza en noviembre y es una gira totalmente por salas, salas pequeñas y de medio aforo. Es una vuelta a los orígenes para ti. Quiero decir que, en los últimos tiempos de Desakato, tocabais en recintos grandes y en festivales. ¿Cómo ves la vuelta a salas?

Oye, oye, que con Desakato en estos últimos años tuvimos bastante trascendencia, pero también pasamos mucho tiempo en el «barro», por así decirlo. Estuvimos muchos años tocando ya no solo en salas pequeñas, en garitos pequeños. Girar por pequeñas salas es donde se aprende realmente, y creo que eso ayuda a mantener los pies en la tierra. A mí me gusta esa lucha constante, me hace mejorar.

Además de que creo que un éxito instantáneo puede hacer que se te vaya la cabeza, ya no a nivel como artista o persona, que también, pero me refiero a nivel compositivo. El éxito rápido puede ser una trampa a nivel creativo y compositivo.

Pero a nivel de público ¿Cómo crees que será?

Si te refieres a nivel puramente económico en el sentido de venta de entradas o de venta de discos, te digo que no tengo ni puta idea y no sé si quiero tenerla, la verdad. Evidentemente quiero que la gira al menos sea rentable, aunque te digo que no se me caen los anillos si algo sale diferente y tenemos que seguir ahí luchando. De todas formas, por la acogida que han tenido los singles que hemos ido lanzando, creo que la acogida en los conciertos será buena.

Pero, de momento, estamos muy contentos y por encima de las expectativas que teníamos. No creíamos que esto fuer a ser un proyecto grande al primer disco, porque este tipo de cosas llevan mucho tiempo y llegar a otro tipo de gente diferente a la que llegaba con Desakato, pues es un proceso largo.

Por todo lo que cuentas, parece que prefieres esa conexión íntima y cercana con el público y fans, que se produce en los recintos pequeños.

Claro, para mí es importante que el público realmente conecte con la música. Quiero que mis canciones lleguen, que la gente se emocione como yo lo hice al crearlas. Si las canciones no me emocionan, acabo descartándolas. Lo que busco es que, aunque sea un número reducido de personas, alguien sienta esa misma intensidad.

¿Es por eso por loque este nuevo proyecto suena más introspectivo y menos enfocado en lo social, que tu trabajo anterior con Desakato? ¿Es una decisión consciente, o te salió de manera natural al componer?

Sí, en parte. Esta vez estoy explorando una visión más personal, sobre cosas que estaba sintiendo en ese momento de mi vida, aunque durante el proceso me vi con dudas, me lancé porque sentí la necesidad de crear algo que saliera de mi interior, de lo que estaba pasando en mi vida, como el confinamiento y la ruptura con mi pareja. Pero no descarto que en futuros discos incluya temas más sociales o políticos. La música siempre ha sido un canal de expresión para mí, y creo que el estilo no debe limitar las letras. Quizá ahora, en este momento de mi vida, surgió de forma más natural escribir desde un lugar personal.

Interesante lo que comentas. Siempre he pensado que, aquí en España, parece que el compromiso social y político en la música está muy asociado a ciertos géneros musicales.

Exacto, es algo que siempre me ha llamado la atención. Parece que, si haces pop tienes que hablar de temas agradables, y si haces rock o punk puedes ser más crudo. Me gustaría romper esa idea. Aunque hay gente, como Amaral, que se moja, o Vetusta Morla, que no solo lo hacen con algunas letras, también con sus acciones.

En cuanto a los conciertos, ¿cómo los vais a plantear? Tienes diez canciones en el álbum. A mí, por ejemplo, no me importa, me gustan los conciertos que zurren bien y en poco tiempo, pero hay gente que espera conciertos más largos. ¿Incluiréis alguna versión?

Sí, haremos alguna versión para darle algo más de cuerpo al setlist, pero serán conciertos de unos 50 o 60 minutos. A mí también me gustan los conciertos cortos e intensos. Queremos que sean así, breves y que dejen huella.

¿Y qué esperas que pase en los conciertos? Ya no me refiero tanto a lo que tú desees que pase. Más bien cómo crees que reaccionará la gente con estas canciones.

Bueno, me gustaría evidentemente que la gente se emocionase con las canciones como me pasó a mí, porque creo que siempre tiene que haber ese componente en tus canciones. Cuando estás escribiendo, debería ser algo que te ponga los pelos de punta, porque si no, suena vacío, ¿no? Cuando escribes sobre cosas banales, termino descartándolas porque no me llegan. Entonces, me gustaría poder transmitir eso.

Claro, entiendo. Y crees que eso es posible con esta colección de nuevos temas ¿verdad?

Sí, estoy seguro de que habrá personas que escuchen las canciones y sientan eso. No me importa tanto el número de personas, sino que lo vivan de verdad. Estoy seguro de que habrá quienes lo reciban de esa forma y con eso todo esto tendrá sentido.

La gira de Pablo Senator tiene las siguientes fechas:

Viernes, 15 de noviembre de 2024 – Barcelona – Sala Wolf

Sábado, 16 de noviembre de 2024 – Valencia – 16 Toneladas

Sábado, 11 de enero de 2025 – Madrid – Sala Mon Live

Miércoles, 14 de febrero de 2025 – Bilbao – Stage Live

Jueves, 15 de febrero de 2025 – Gijón – Teatro Albéniz

Escucha ‘La mano el en fuego’ de Pablo Senator