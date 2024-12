Escucha el nuevo álbum de Wanu

Wanu es el proyecto solista del bajista suizo Sébastien Pittet, quien también forma parte de grupos como Gadjo, Grand Canard Blanc, Azur o Primo Tempo, entre otros. En 2021 debutó con un álbum titulado Nachalo (Altrisuoni – CH), un disco instrumental en el que combinaba jazz con música ambiental. En 2023 creó una performance basada en la improvisación colectiva en torno a su sonido, los dibujos en vivo de Sébastien Guenot y la multidifusión y el procesamiento de sonido de Mathias Durand: el proyecto Magma. La actuación tuvo lugar durante un fin de semana de septiembre de 2023 y se grabó con vistas a producir un álbum en directo que consiguiera capturar aquel momento único y efímero.

Magma, el disco resultado de aquella actuación, acaba de ver la luz hoy mismo a través del sello No Sun Records tanto en formato digital como en vinilo. Se trata de un álbum totalmente instrumental en el que, al igual que en su anterior trabajo, Wanu juega a ensamblar el jazz con la música ambiental. En este caso, como hemos comentado anteriormente, de forma totalmente improvisada junto a sus compañeros de The Magma Project. El resultado es provocador y estimulante, un disco que no es fácil de digerir pero que transporta a unos ambientes de atmósferas enrarecidas y cortantes que harán las delicias de quienes aman la música instrumental diferente, arriesgada.

El disco puede escucharse y adquirirse en la página de Bandcamp de Wanu. Te invitamos a hacerlo a continuación.

Magma de WANU

(foto: Phillipe Montes)