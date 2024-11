Escucha el nuevo sencillo de To Brave My Soul

To Brave My Soul es el proyecto artístico del músico madrileño Rafa Pastor. En su música muestra influencias variadas que van desde la New Wave de finales de los 70 hasta el Rock Alternativo de principios de los 90. Tras grabar un primer EP homónimo, en 2019 publicó un álbum titulado So Much 27 del que en 2020 lanzó una versión acústica. En enero de 2022 vio la luz un segundo EP, Reflected, en el que añadía a su sonido un toque ligeramente ochentero, tal como se comentamos en su momento al incluir una de sus canciones en nuestra PlayList Emergente.

Ese mismo año 2022 el proyecto se convierte en grupo al incorporar al bajista/guitarrista Miguel Ángel Herranz «Moyi» y, meses después, a Aitor Gascón a la batería. A finales de 2023 lanzaron el sencillo «Find (dancing)», una canción más bailable donde convivían el Post Punk de los 80 y el Indie Rock actual.

El año 2024 ha sido un periodo de cambios para el grupo. Por una parte, en mayo publican «Esencias», su primer sencillo en castellano, mientras que en verano el batería Aitor Gascón deja su sitio a Paco Urtecho. Con esta nueva formación acaban de lanzar un segundo sencillo titulado «Cielo del 99». Una canción en la que consolidan su apuesta por el castellano y por un sonido a caballo entre décadas, combinando elementos de finales de los 70, del Post Punk de los 80 y del Rock Alternativo de los 90. Los cambios de intensidad de la canción concuerdan con su temática, la dualidad entre la tristeza y la rabia, estallando en un estribillo que reivindica una vuelta a un pasado supuestamente ideal.

A continuación puedes escuchar «Cielo del 99», el nuevo sencillo de To Brave My Soul.

