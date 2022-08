Escucha el nuevo single de Suede, ’15 Again’

Suede ha lanzado «15 Again», el nuevo sencillo extraído del que será su próximo álbum de estudio Autofiction, un tema descrito como «una canción sobre enamorarse de la vida por primera vez» según Brett Anderson.

“15 Again” sigue a “She Still Leads Me On”, el audaz tema que abre el nuevo álbum, noveno de su carrera. Una obra donde la banda decidir volver a lo básico en movimientos que recuerdan sus primeros días. Mientras escribían las canciones que compondrían el álbum, Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes y Neil Codling se acercaron hasta un estudio de Kings Cross para recoger una llave, montar su propio equipo, montar y empezar a tocar. Grabado en vivo en los estudios Konk en el norte de Londres, Suede volvió a trabajar con su productor fetiche, Ed Buller, quien produjo su sencillo debut «The Drowners», que cumple 30 años este año.

“Autofiction tiene una frescura natural, es donde queremos estar”, dice Brett Anderson. Y Suede quiere estar es, en cierto modo, el mismo lugar en el que estaban cuando comenzaron hace 30 años: ser un grupo de personas que viven de la cruda sensación de crear música juntos en una habitación. Esta frescura natural se puede escuchar nuevamente en “15 Again”.

Escucha ’15 Again’ de Suede