Escucha el nuevo single de The Cure, ‘A Fragile Thing’

The Cure comparten un segundo adelanto del que será su nuevo disco, Songs of a Lost World que como te hemos venido contando, se publicará el próximo 1 de noviembre. La canción elegida es «A Frafile Thing», que llega doce días después de «Alone«, el oscuro avance con el que dejaron atrás un silencio discográfico de 16 años desde que publicaran su último disco, 4:3 Dream (2008).

«A Frafile Thing» es otro de los temas que adelantaron en su último tour en dos partes, un medio tiempo en el que hablan de la futilidad del amor en la distancia. En su nueva versión en estudio apreciamos la producción y las mezclas que han compartido Robert Smith y Paul Crockett. Algo que hemos podido escuchar en el pequeño extracto de la canción compartido a través de la web que se ha creado para la ocasión, y el canal de WhatsApp de la banda. Además, el grupo ha confirmado que esta canción vendrá acompañada de la edición de un single en formato físico.

Escucha ‘A Fragile Thing’ de The Cure

Dos primeros conciertos confirmados

The Cure ofrecerá dos conciertos especiales para BBC 6 Music y BBC Radio 2 a finales de este mes, antes del lanzamiento del disco. El legendario grupo grabará los sets exclusivos en el BBC Radio Theatre en el Broadcasting House de Londres, y versionará viejos clásicos junto con algunas canciones nuevas.

El set de la banda para 6 Music se emitirá junto a una entrevista especial con Huw Stephens el 31 de octubre, mientras que su sesión para Radio 2 se llevará a cabo frente a una pequeña audiencia el 30 de octubre y se emitirá en la emisora con Jo Whiley al día siguiente.

Para asistir de manera gratuita hay que solicitar una entrada a través de esta web.