Escucha ‘Alone’, primer single de The Cure en 16 años

Por fin llegó lo nuevo de The Cure. Han sido años de especulaciones, noticias de todo tipo, el estreno de algunas de las canciones en directo… pero ya podemos escuchar al completo “Alone”, el primer adelanto del esperado álbum Songs of a Lost World que será publicado a través de Universal el próximo 1 de noviembre.

No cabe duda de que The Cure es una de las bandas más influyentes de la música alternativa, en vista de la expectación que está despertando este lanzamiento. Han sido años de espera para buen número de fans, desde que Robert Smith anunciara en 2018 que estaban preparando la continuación del discreto 4:3 Dream (2008).

Una original campaña de promoción

El tema está aquí tras una de las campañas de promoción más especiales que recordamos. Primero llegaron unas misteriosas postales, a estas le siguió un cartel en el local que hoy en día acoge lo que fue The Rocket, pub de su Crawley natal donde dieron sus primeros conciertos. Una historia con principio y final bien hilada, si de lo que se trata -como asegura Robert Smith– estamos ante el último disco del grupo.

Tras estos primeros teasers, vimos anuncios en marquesinas de distintas partes del globo y un sitio web específico a través del que se compartió un fragmento de “Alone”, que también llegó al canal de WhatsApp creado para la ocasión. Esos 30 segundos fueron suficientes para generar el mayor de los revuelos. Hoy por fin tenemos la canción completa, que ya habíamos descubierto en los conciertos de su última gira. La versión en estudio no decepciona. Estamos ante el sonido que ha marcado sus discos más celebrados y recordados. Una balada lenta y melancólica plagada de sintetizadores, una base rítmica contundente y esos tonos de guitarra azulados sobre los que termina de imponerse la voz de Robert Smith: “Este es el final de cada canción que cantamos / el fuego se convirtió en cenizas, las estrellas se oscurecen con lágrimas”.

Una vuelta a la recurrente temática del paso del tiempo en The Cure que hemos vivido en decenas de canciones. Esa visión nihilista y existencial sobre el final del viaje, el oscurecimiento de las estrellas que terminarán por apagarse y el inevitable agotamiento de todas las cosas. Parece que la espera de 16 años desde que editaran su último disco va a merecer mucho la pena.

Robert Smith ha comentado: “Es la canción que abrirá el disco; tan pronto como tuvimos esa pieza musical grabada supe que era la canción de apertura, y sentí que todo el álbum se enfocaba. Llevaba un tiempo luchando por encontrar la frase de apertura adecuada para la canción de apertura adecuada, trabajando con la simple idea de ‘estar solo’, siempre en el fondo de mi mente esa molesta sensación de que ya sabía cuál debía ser la frase de partida… en cuanto terminamos de grabar me acordé del poema ‘Dregs’ del poeta inglés Ernest Dowson… y ese fue el momento en que supe que la canción -y el álbum- eran reales”.

Escucha ‘Alone’ de The Cure

Letra de ‘Alone’

This is the end of every song that we sing / The fire burned out to ash and

The stars grown dim with tears / Cold and afraid

The ghosts of all that we’ve been / We toast, with bitter dregs, to our emptiness

And the birds falling out of our skies / And the words falling out of our minds

And here is to love, so much love / Falling out of our lives

Hopes and dreams are gone / The end of every song

And it all stops we were always sure that / We would never change and it all stops

W? were always sure that w? / Would stay the same but it all stops

And we close our eyes to sleep / To dream a boy and girl

Who dream the world is nothing but a dream / Where did it go? Where did it go?

Broken voiced lament to call us home / This is this end of every song we sing

Where did it go? Where did it go? / Where did it go? Where did it go?

Broken voiced lament to call us home / This is the end of every song we sing

Alone