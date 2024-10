Escucha lo nuevo de Kim Deal, ‘A Good Time Pushed’

Kim Deal está de regreso con el que será su primer disco en solitario, Nobody Loves You More, que saldrá a la venta el próximo 22 de noviembre bajo 4AD. Un trabajo que cuenta con la participación de miembros pasados y presentes de The Breeders como su hermana gemela Kelley Deal, el bajista Mando Lopez, Jim Macpherson y Britt Walford, además de Raymond McGinley (Teenage Fanclub), Jack Lawrence (Raconteurs) y Fay Milton y Ayse Hassan de Savages. El LP fue mezclado por Marta Salogni y masterizado por Heba Kadry.

La que fuera bajista de Pixies y miembro de The Breeders y The Amps, ha compartido ya un par de temas. «Coast», grabada por el recientemente desaparecido Steve Albini en su estudio Electrical Audio en Chicago o esa “Crystal Breath”, en la que muestra nuevos caminos alejados de su estilo habitual.

Hoy conocemos una tercera, «A Good Time Pushed» más cercana al rock alternativo en el que siempre se ha movido como pez en el agua. Una base rockero y un melódico acompañamiento vocal. La canción cuenta con la participación de los compañeros de banda de Deal, Breeders, Jim Macpherson y Kelley Deal, con la ingeniería del fallecido Steve Albini. Llega acompañada de un vídeo dirigido por Mark Satterthwaite.

Escucha ‘A Good Time Pushed’ de Kim Deal