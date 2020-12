Escucha el single navideño de Liam Gallagher

Liam Gallagher empezó el año liándola al sugerir la vuelta de Oasis para 2022 en la que implicaba a su hermano Noel, que tardó poco en desmentirlo. “Tengo la intención de retirarme como solista después de mi tercer álbum ya que acabo de recibir una llamada de mi hermano rogándome que inicie Oasis nuevamente en 2022. Si crees en la vida después del amor, vamos, ya sabes”. Al final nada, lo de siempre.

Al final, el pequeño de los Gallagher continúa promocionando su último trabajo, Why Me? Why Not. La continuación de As You Were ha vuelto a contar con Greg Kurstin para escribir algunas de sus composiciones y es un sugerente compendio de temas rockeros. Con él alcanzó lo más alto de las listas en Reino Unido con más de 100.000 ventas en su primera semana y se mantuvo en el Top 40 durante más de seis meses. En los meses siguientes, Gallagher recibió numerosos y prestigiosos reconocimientos en todo el mundo, incluidos “Rock ‘n’ Roll Star of the Year” en los Year Awards de GQ Men, el premio “Godlike Genius Award” en los NME Awards, el premio “Icon Award” y el “Best Live Act” en los Q Awards. En los Estados Unidos, Vogue Magazine ha descrito a Gallagher como “posiblemente el mejor cantante de rock and roll de una generación”. Ahora, Gallagher acaba de publicar su segundo disco, Why Me? Why Not. Rolling Stone Magazine ha declarado que se trata de “un gran disco – Why Me? Why Not.”. Tras una gira mundial con señaladas fechas y acompañando a The Who, actuando delante de hasta 20.000 personas en dos espectáculos en The O2 de Londres. A este le siguió el lanzamiento de su directo para MTV.

Ahora, cierra 2020 con un nuevo tema, “All You’re Dreaming Of”, su primera canción navideña, cuyos beneficios obtenidos irán destinados a la organización Action for Children. El tema, que fue co-escrito con Simon Aldred y producido por Andrew Wyatt de Miike Snow.

Según el ex vocalista de Oasis: “‘All You’re Dreaming Of’ es un clásico instantáneo que es perfecto para esta época del año. Teniendo en cuenta el año que todos hemos tenido, espero que esto les devuelva el amor y la esperanza que tanto necesitamos. Bing Crosby se habría sentido orgulloso”.