Especial: 20 años de American Idiot de Green Day

Estos días cumplen 20 años desde que Green Day revolucionara la escena del punk rock con su obra más ambiciosa, American Idiot. En conmemoración de este vigésimo aniversario y tal y como han hecho recientemente con su cima Dookie y poco antes con mi favorito Nimrod, publican una una lujosa reedición que hará justicia al impacto del álbum. Una nueva versión que llega en dos formatos: una caja de ocho vinilos y otra de cuatro CDs, ambas acompañadas de dos discos Blu-ray con material audiovisual exclusivo. Ambas incluyen el disco junto a 15 maquetas inéditas, un concierto de 2004 grabado en el Irving Plaza de Nueva York (con una versión de “We Are the Champions” de Queen) y 14 temas previamente lanzados en caras B o ediciones limitadas. Los Blu-ray contienen el documental Heart Like a Hand Grenade, actuaciones en programas de la BBC (como Top of the Pops y Later… with Jools Holland), y un nuevo documental de 110 minutos titulado 20 Years of American Idiot.

Cada formato incluye un libro ilustrado (de 36 páginas en la versión de vinilo y de 48 en la de CD) con textos del productor Rob Cavallo y del crítico David Fricke.

American Idiot es un álbum conceptual que sigue la historia de Jesus of Suburbia, un joven que lucha con su identidad y con el peso de un entorno asfixiante. Una exploración de las frustraciones de una generación alienada en un Estados Unidos fracturado tras el 11 de septiembre. Una ópera punk-rock emparentada con producciones de rock progresivo y de artistas como The Who con su Tommy. A través de su narrativa, la banda expone temas como el nacionalismo exacerbado, la alienación y el desencanto con las instituciones. Su figura simboliza el hartazgo de una juventud que se siente marginada en un país que, en lugar de prometerles un futuro, les entrega un desierto de incertidumbres y de manipulación mediática algo que como veis, ha envejecido como el buen vino.

Para Green Day, American Idiot significó mucho más que un éxito comercial; fue una reafirmación de su capacidad para evolucionar y reinventarse. Después de un periodo de relativo estancamiento creativo donde todo parecía un molde inventado en épocas de Dookie del que sacar nuevo material, este álbum les permitió reconectarse con el público y con su propia identidad. Fue, quizá, una declaración de principios que confirmó su madurez ya no solo como músicos, sino también como narradores.

La canción que abre el álbum, «American Idiot», es una declaración de intenciones y un claro rechazo a la conformidad. El primer punto álgido llega en esa «Jesus of Suburbia», una suite de más de nueve minutos dividida en cinco partes que narra el malestar existencial del protagonista en base a la soledad, dependencia y rechazo social.

En contraposición tenemos «Homecoming», otra suite de varios movimientos, cierra el viaje de «Jesus of Suburbia», quien regresa a casa tras su búsqueda sin encontrar las respuestas que anhelaba. Otra canción que acumula el ciclo de desencanto y esperanza, una metáfora de la juventud que trata de reconciliarse con un mundo lleno de contradicciones. En «Are We the Waiting,» la banda explora la espera y el sentimiento de vacío de una juventud perdida en el desencanto, una especie de pausa dentro del álbum, antes de que «St. Jimmy» irrumpa con su frenética energía. Es la personificación del lado rebelde y destructivo del protagonista, una figura que representa tanto su descontento como su intento de reafirmarse frente a un mundo que lo rechaza.

También destaca «Holiday», que representaba un clamor de indignación contra la política exterior de Estados Unidos en la era de George Bush.

«Boulevard of Broken Dreams» es uno de los momentos más introspectivos de American Idiot, en el que el protagonista enfrenta la desolación de su viaje y su propia vulnerabilidad. Por su parte «Give Me Novacaine» y «She’s a Rebel» continúan explorando ese viaje emocional; en la primera a través de un deseo de escapar, un anhelo de anestesia emocional ante el dolor y la confusión y en la segunda introduciendo un punto de apoyo que simboliza la resistencia y la esperanza.

Como decía mi compañero Luis Moya en la reseña publicada en Muzikalia hace 20 años: «Green Day no son The Who, ni American Idiot es Tommy, pero el trío ha madurado mucho, ha vuelto con un álbum ambicioso donde introducen nuevos instrumentos, unas letras trabajadas y un fuerte sentimiento de repulsa hacia el conformismo y la manipulación. Bandas de pseudo-punks con el pelo de punta, cara de niño malo y la pose perfectamente estudiada, por favor, tomen nota».

Escucha ‘American Idiot’ (20th Anniversary Deluxe Edition) de Green Day