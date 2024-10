En este podcast musical siempre nos ha gustado mucho hacer ranking personales de diversa consideración y naturaleza. En esta ocasión, la azotea sonora de Talk to Him rinde homenaje a una década de la que no hablamos tan frecuentemente por aquí: los años 80. La manera de hacerlo es a través de una lista con los 15 mejores discos de aquella ya lejana era para Him.

Un viaje como siempre repleto de emociones, recuerdos personales y, por supuesto, canciones increíbles que forman parte de la vida de tantas personas. Conoce cuáles son los elegidos y vuelve a vibrar con esas fabulosas obras o, incluso, descúbrelas para que formen parte tuya ya por siempre.

Escucha Talk To Him: Los 15 Discos Imprescindibles de los 80 de Mi Vida