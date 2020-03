Estrenamos lo nuevo de Mayflower Madame

Hace apenas un mes os presentábamos en nuestra sección 7 Minutos al Día a Mayflower Madame. Se trata de una banda noruega de post-punk psicodélico que, tras debutar en 2016 con el LP Observed in a Dream, y lanzar posteriormente el EP Premonition en 2018, se disponen a publicar su segundo álbum el próximo 27 de marzo. Un disco llamado Prepared for a Nightmare que editará el sello francés Only Lover Records en CD, vinilo y formato digital, y que puedes reservar ya en este enlace. Con este nuevo disco Mayflower Madame indagan todavía más en su post punk de carácter oscuro, añadiendo elementos de noise rock y manteniendo su toque shoegaze.

Hoy 9 de marzo Mayflower Madame lanzan un nuevo anticipo de su próximo disco. Una canción llamada “Swallow” cuyo vídeo, rodado por Astrid Serck entre Oslo y las Cataratas del Niágara, estrenamos hoy en exclusiva en Muzikalia. Sobre este nuevo anticipo la banda nos cuenta que “Swallow” es una canción de amor ensoñadora pero con un trasfondo perturbador. Una historia de obsesión y sumisión dentro de una relación intensamente absorbente.

A continuación puedes escuchar y ver “Swallow”, lo nuevo de los noruegos Mayflower Madame.

