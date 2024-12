Vuelve Conexiones MZK donde volvemos a recordar los recopilatorios Late Night Tales, como os dijismos cada uno de ellos comisariado por una banda o artista. La propuesta, por la que ya han pasado músicos como Groove Armada, Belle & Sebastian, The Flaming Lips, Arctic Monkeys, MGMT o Air, invita a músicos destacados a seleccionar y mezclar pistas que conformen una compilación ideal para la escucha nocturna, de ahí su nombre. Otra de sus particularidades es que la mayoría de ellas, incluyen una versión del propio grupo protagonista, que se integra en el contenido final.

Si en el programa anterior disfrutamos de la de los franceses Air, hoy hemos querido recuperar otra de las más redondas, la realizada por Fatboy Slim, o sea Norman Cook, dj y productor y una de las instituciones del breakbet junto a artistas como The Prodigy o The Chemical Brothers, aunque previamente le conocimos como bajista de The Housemartins. Su sesión es una auténtica gozada de cerca de setenta minutos que arranca con mitos como los Modern Lovers o Nick Lowe, y que termina derivando hacia otros sonidos de todo tipo de pelaje, de Kraftwerk (a quienes versiona) a The Velvet Underground, Sly & The Family Stone o Tom Jobim.

Escucha el especial: recordando Late Night Tales de Fatboy Slim

Suenan:

1.»Spanish Stroll» Mink DeVille

2. «Roadrunner» Modern Lovers

3. «I Love the Sound of Breaking Glass» Nick Lowe

4. «Midnight Rider» Paul Davidson

5. «Express Yourself» Hopeton Lewis

6. «Monkey Spanner» Dave & Ansell Collins

7. «Ire Feelings (Leggo Skanga)» Rupie Edwards

8. «Three Piece Suit» Trinity

9. «Wish I Didn’t Miss You» Angie Stone

10. «I Can Dig It Baby» Little Beaver

11. «Your Kiss Is Sweet» Syreeta

12. «I’ll Keep a Light In My Window» Ben Vereen

13. «Brother Where Are You?» («Matthew Herbert remix» version from Verve//Remixed 2) Oscar Brown Jr.

14. «Mory» Yoro Kery Goro

15. «Linus and Lucy» Vince Guaraldi Trio

16. «Blue Skies» Willie Nelson

17. «Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)» Kenny Rogers & The First Edition

18. «Don’t Lay Your Funky Trip on Me» Señor Soul

19. «Radioactivity» Kraftwerk & Fatboy Slim

20. «Who Loves the Sun» The Velvet Underground

21. «Zombie Jamborie» Sandpebbles

22. «From a Logical Point of View» Robert Mitchum

23. «Satisfied ‘N’ Tickled Too» Taj Mahal

24. «My World» Sly & The Family Stone

25. «Tema Da Desilusao Garota De Ipanema» Tom Jobim

26. «Everything Is Everything» Bootsy Collins

